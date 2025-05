Pippo Baudo, dopo una vita di successi, oggi vive con una pensione bassissima: difficile crederci

Pippo Baudo, la leggenda della televisione italiana ridotta in povertà, la pensione è tra le più basse mai sentite. Ha illuminato i salotti italiani per decenni, segnando un’epoca col suo aplomb inconfondibile e la capacità unica di raccontare l’Italia dal palco. Pippo Baudo, l’uomo che...

Pippo Baudo, la leggenda della televisione italiana ridotta in povertà, la pensione è tra le più basse mai sentite.

Ha illuminato i salotti italiani per decenni, segnando un’epoca col suo aplomb inconfondibile e la capacità unica di raccontare l’Italia dal palco. Pippo Baudo, l’uomo che ha fatto la storia della TV, si trova a fare i conti con un presente assai meno brillante.

Presentatore, showman, a tratti attore e cantante, talent scout e personalità della TV, Pippo Baudo è tutto questo e anche molto di più. Dietro il volto rassicurante e la mastodontica carriera sul piccolo schermo, si nasconde una persona ben voluta e amata da chiunque l’abbia conosciuto.

Pippo Baudo, un pensione in miseria

Baudo ha iniziato giovanissimo, facendo anni di gavetta, arrivando a imporsi come volto simbolo della RAI, scalando le gerarchie come un treno in corsa. Una carriera costruita su sacrifici, studio e talento. Un’eredità culturale che sembrava destinata a durare per sempre, un mito che ancora cammina tra i mortali.

Programmi leggendari come Fantastico, Domenica In e il Festival di Sanremo portano il suo nome, così come decine di artisti devono a lui la propria fama. Pippo Baudo non è un personaggio importante della TV italiana, è un pilastro portante, un padre fondatore che si è preso cura di molti.

Eppure, a sorpresa, emerge un dettaglio che lascia interdetti, nonostante la carriera stellare, Pippo Baudo percepirebbe una pensione di soli 900 euro al mese. A rivelarlo, peraltro, è stata Orietta Berti, un’altra icona dello spettacolo, che in un’intervista ha ammesso di trovarsi nella stessa condizione.

“Abbiamo versato contributi per 50 anni”, ha dichiarato, “Ma ci ritroviamo con una pensione minima”, ha concluso facendo poi il nome di Baudo come esempio. Nessuna smentita da parte di Baudo, eppure molti sembrano dare per scontata la verità raccontata dalla Berti, nonostante alcuni elementi sembrino discordanti.

Alcuni parlano di fake news e la cifra rimbalzata sui media sarebbe solo un’esagerazione, specialmente se si tengono in considerazione altri fattori. La news ha certo puntato l’attenzione sul divario economico tra famosi e persone normali, ma la sicurezza economica dovrebbe essere un diritto di tutti.

A confutare la voce che Baudo viva in difficoltà economica, ci pensa un altro gossip, che suppone la presenza di un patrimonio privato alquanto consistente. D’altronde dopo mezzo secolo di carriera, Pippo Baudo potrebbe aver effettivamente accumulato una piccola fortuna, soprattutto negli anni di maggior successo.

Eppure, la storia paradossale di Orietta Berti e Pippo Baudo, resta un valido motivo di discussione, apre la possibilità di una visione differente della realtà. Si celebra il mito, si costruisce la memoria collettiva su volti come i loro e poi si chiude il sipario senza neanche un applauso finale.