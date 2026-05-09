Commemorazioni del 9 maggio: ricordare le vittime del terrorismo

La scoperta del corpo di Aldo Moro in via Caetani rimane uno dei simboli più dolorosi della stagione nota come anni di piombo. Il ritrovamento, avvenuto il 9 maggio 1978 in una Renault rossa parcheggiata nella capitale, segnò la fine di un sequestro durato 55 giorni e riaprì una ferita profonda nella memoria collettiva italiana.

In quella fase storica il paese fu attraversato da una violenza politica che causò centinaia di vittime, generate da formazioni di estrema sinistra e di estrema destra, e che chiese al Paese un impegno civile per ricostruire fiducia e istituzioni.

Per conservare questo ricordo e manifestare vicinanza alle famiglie delle persone uccise, il Parlamento ha istituito il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo nel 2007.

Ogni anno, e in particolare nel 9 maggio 2026 che segna il 48° anniversario della morte di Moro, si svolgono cerimonie pubbliche che vogliono essere al tempo stesso un omaggio e un richiamo alla responsabilità collettiva. La giornata serve a mantenere viva una memoria attiva, rivolta soprattutto alle nuove generazioni, perché conoscere il passato aiuti a prevenire il ripetersi di simili tragedie.

Le commemorazioni istituzionali del 9 maggio 2026

Nel corso della mattinata il Presidente della Repubblica ha reso omaggio ad Aldo Moro in via Caetani, deposta una corona di fiori sotto la lapide che ricorda il ritrovamento del corpo dello statista. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle massime istituzioni, tra cui i Presidenti delle Camere, il Presidente della Corte costituzionale, il Ministro dell’Interno e delegazioni delle amministrazioni locali. Dopo l’omaggio sul luogo simbolo, il Capo dello Stato si è recato a Palazzo Madama per la cerimonia ufficiale: momenti formali che vogliono rimarcare la centralità del valore della memoria nella vita pubblica del Paese.

La cerimonia in via Caetani

La deposizione della corona in via Caetani è più di un atto simbolico: rappresenta un momento di riflessione pubblica sulla vulnerabilità delle istituzioni e sulla sofferenza delle vittime. Le presenze istituzionali, insieme a familiari e rappresentanti delle associazioni delle vittime, trasformano la piazza in uno spazio di raccolta e di ascolto. L’evento sottolinea come il ricordo non sia solo rievocazione storica ma anche una forma di responsabilità civile che richiama l’attenzione sulla necessità di consolidare le garanzie democratiche.

Il ruolo dei sindacati e il messaggio della CISL

Anche i corpi intermedi, in particolare i sindacati, richiamano il valore della memoria come elemento di coesione sociale. La segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, ha ricordato come il sindacato abbia rappresentato durante gli anni di violenza un autentico presidio di democrazia nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche e nelle piazze. Secondo Fumarola, la storia del movimento sindacale in quegli anni è intrecciata con la difesa delle libertà civili e con la resistenza alla logica dell’odio e della vendetta: un patrimonio che resta indispensabile per rafforzare gli anticorpi democratici della società.

Perché il sindacato è stato un presidio

Negli anni segnati dalle stragi e dagli attentati, il sindacato fu spesso punto di riferimento per i lavoratori e per chi cercava spazi di confronto democratico. La sua azione quotidiana, promuovendo il dialogo e la solidarietà, contribuì a contenere spinte estremiste e a tutelare la convivenza civile. La memoria di quei percorsi è oggi richiamata non solo come ricordo storico, ma come monito: ripensare il ruolo delle organizzazioni collettive significa anche investire nella capacità della società di resistere a nuove forme di intolleranza.

Per non dimenticare: memoria, giustizia e formazione

Mantenere viva la memoria delle vittime del terrorismo comporta impegni concreti: sostegno alle famiglie, diffusione della conoscenza storica nelle scuole, e iniziative che favoriscano la partecipazione civica. La ricorrenza del 9 maggio, istituita nel 2007, ricorda la necessità di trasformare il lutto in consapevolezza collettiva. Solo attraverso l’educazione al ricordo e il rafforzamento delle istituzioni democratiche è possibile garantire che gli errori e le ferite del passato non si ripetano. Il monito finale è chiaro: la memoria non è un peso, ma uno strumento per costruire una società più giusta e resiliente.