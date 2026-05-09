MotoGp, caduta e frattura a piede per Marquez: sarà operato

MotoGp, caduta e frattura a piede per Marquez: sarà operato

(Adnkronos) - Infortunio per Marc Marquez. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota spagnolo della Ducati è stato protagonista di una brutta caduta durante la Sprint del Gp di Francia di MotoGp e ha riportanto un infortunio al piede destro con la frattura del quinto metatarso. Marquez volerà a Madrid, s...

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Infortunio per Marc Marquez. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota spagnolo della Ducati è stato protagonista di una brutta caduta durante la Sprint del Gp di Francia di MotoGp e ha riportanto un infortunio al piede destro con la frattura del quinto metatarso. Marquez volerà a Madrid, saltando quindi il Gran Premio di Le Mans di domani e anche il prossimo Gp di Catalogna, e lì sarà operato.

“Dopo un controllo medico e una radiografia Marc Marquez è stato dichiarato non idoneo, per una frattura al quinto metatarso nel piede destro”, fa sapere in una nota la scuderia di Borgo Panigale, “stasera volerà a Madrid per sottoporsi a un intervento chirurgico”.

Dopo gli esami al centro medico, Marquez è intervenuto su Sky Sport: “Per fortuna mi sono rotto solo il quinto metatarso.

Non avevo detto niente finora, ma già avevo deciso di operarmi alla spalla destra dopo il Gp Catalunya. Dopo Jerez ho capito perfettamente c’era qualcosa che non andava, i dottori guardando bene hanno visto che dopo la caduta in Indonesia di ottobre era tutto apposto, ma la vite rotta che ho nella spalla è una direzione un po’ diversa, di un millimetro, e tocca il nervo radiale”, ha spiegato Marc Marquez.

“Per questo motivo sto guidando in maniera incostante e cado in maniera strana, quando tocca il nervo non posso guidare bene.

Ci vuole calma, togliere questa vite che è un’operazione lunga ma non rischiosa. Vediamo come va. Ora proviamo a risistemare tutto. Ovviamente salto il weekend della Catalogna, vediamo per il Mugello. L’operazione alla spalla non richiede un recupero lungo, ma devono aprire e togliere questa vite”, ha spiegato il campione spagnolo.

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