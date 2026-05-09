Sla, paziente Calcagno: ‘marcia Aisla verso San Pietro ci dà la forza per combattere’

“Le sensazioni di questa giornata e della marcia verso San Pietro sono incredibili, davvero eccezionali e commoventi. L’obiettivo è darci la forza per continuare a combattere questa malattia. Aisla significa solidarietà e amicizia. Forse mai come adesso ho sentito persone così vicine come in ...

“Le sensazioni di questa giornata e della marcia verso San Pietro sono incredibili, davvero eccezionali e commoventi. L’obiettivo è darci la forza per continuare a combattere questa malattia. Aisla significa solidarietà e amicizia. Forse mai come adesso ho sentito persone così vicine come in questa esperienza”. Così Angelo Calcagno, partecipando al corteo organizzato da Aisla e diretto a San Pietro per un’udienza privata con Papa Leone XIV.

La marcia, pacifica e silenziosa, è stata pensata per dare voce alle persone che convivono con la Sla.

https://www.youtube.com/watch?v=dSxM6Rp2o84