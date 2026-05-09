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Eiis 2026, presentato il progetto Trails per produzione olio di palma sostenibile in Malesia

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Si è svolta a Roma la quinta edizione dell’Eiis Summit, l’evento internazionale realizzato dall’European Institute of Innovation for Sustainability. Tra i progetti più innovativi in tema di sostenibilità presentati durante il summit, si segnala il programma Trails di Cirad, un progetto di r...

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Si è svolta a Roma la quinta edizione dell’Eiis Summit, l’evento internazionale realizzato dall’European Institute of Innovation for Sustainability. Tra i progetti più innovativi in tema di sostenibilità presentati durante il summit, si segnala il programma Trails di Cirad, un progetto di ricerca e sperimentazione sull’agroforestazione applicata ai paesaggi dominati dalla palma da olio, sviluppato in Sabah (Malesia) con il sostegno dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile.

https://www.youtube.com/watch?v=L4jX-mSk-iw