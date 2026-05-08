Agenda della Disabilità Italia: il progetto nazionale per l'inclusione

A Torino la Consulta per le Persone in Difficoltà ha lanciato l'Agenda della Disabilità Italia, un'iniziativa nazionale cofinanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che punta su formazione e strumenti pratici per migliorare l'inclusione

Questa mattina al Cottino Social Impact Campus di Torino è stato presentato il progetto nazionale Agenda della Disabilità Italia, promosso dalla Cpd – Consulta per le Persone in Difficoltà – e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’evento, intitolato “Dalla responsabilità all’impatto: imprese e organizzazioni che cambiano il mondo della disabilità”, ha riunito rappresentanti di imprese, terzo settore, istituzioni e operatori per discutere strumenti pratici e azioni concrete volte a promuovere inclusione e accessibilità in contesti lavorativi e sociali.

Il convegno ha ribadito l’importanza di passare da dichiarazioni di intenti a pratiche strutturate che producano risultati tangibili per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Origine e obiettivi del progetto

Il progetto affonda le radici in un percorso avviato nel 2026 che ha coinvolto centinaia di organizzazioni e stakeholder per definire priorità e azioni condivise.

Avviato formalmente a gennaio 2026, Agenda della Disabilità Italia ha lo scopo di rafforzare una cultura diffusa dell’inclusione, sostenendo territori e organizzazioni nell’adozione di pratiche più consapevoli e accessibili. Tra gli obiettivi principali figurano la mappatura nazionale dell’offerta formativa sui temi della disabilità, il rafforzamento delle competenze degli operatori e la promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso eventi, webinar e strumenti dedicati, per trasformare l’attenzione verso la disabilità in azioni misurabili e replicabili.

Formazione specialistica e target

Uno degli elementi centrali dell’iniziativa è il corso di alta formazione sul Disability Management, previsto da giugno a novembre 2026 e della durata complessiva di 125 ore. Il percorso è rivolto a dipendenti aziendali, assistenti sociali, operatori dei servizi per l’impiego, referenti del Terzo Settore e rappresentanti di organizzazioni provenienti dalle venti regioni italiane. L’obiettivo è aumentare competenze tecniche e operative, proponendo moduli che coniughino aspetti normativi, metodologici e pratici per favorire processi di inclusione sostenibili all’interno delle realtà produttive e dei servizi pubblici e privati.

Strumenti innovativi per valutare l’inclusione

Tra gli strumenti in fase di sperimentazione spicca la Disability Inclusion Roadmap (DIR), concepita come guida operativa per aiutare enti e imprese a valutare il proprio livello di inclusione e a pianificare miglioramenti. La DIR intende fornire indicatori e azioni concrete per monitorare progressi, identificare gap e coordinare interventi mirati. In parallelo, il progetto promuoverà una mappatura nazionale delle offerte formative sui temi della disabilità, per rendere visibile e accessibile l’ecosistema delle competenze esistenti sul territorio e favorire sinergie tra attori diversi.

Sensibilizzazione e diffusione culturale

La strategia informativa prevede campagne di comunicazione, eventi territoriali e un calendario di webinar pensati per disseminare conoscenze e buone pratiche. La diffusione della cultura inclusiva è vista come il fattore chiave per motivare imprese e istituzioni a impegnarsi oltre gli obblighi formali: il direttore della Consulta, Giovanni Ferrero, ha sottolineato come l’agenda debba essere interpretata come un’opportunità per ripensare processi e politiche interne, non solo come un adempimento normativo. In questo quadro, le azioni di sensibilizzazione mirano a generare un cambiamento culturale che accompagni gli interventi tecnici proposti.

Partecipazione territoriale e prospettive

Il progetto coinvolge partner e realtà locali su scala nazionale, con l’intento di tradurre gli strumenti sviluppati in pratiche concrete su tutto il territorio italiano. L’appuntamento dell’8 maggio 2026 a Torino ha rappresentato il passo pubblico di lancio; nelle settimane successive è prevista l’attivazione delle fasi formative e delle sperimentazioni sul campo. Il modello delineato cerca di bilanciare rigore metodologico e flessibilità operativa, in modo che piccoli comuni, aziende di medie dimensioni e grandi organizzazioni possano adattare la roadmap alle proprie specificità e misurare l’impatto reale sulle persone con disabilità.

In conclusione, Agenda della Disabilità Italia si presenta come un laboratorio nazionale che unisce formazione, strumenti di valutazione e comunicazione per promuovere un cambiamento concreto. La sfida dichiarata è trasformare responsabilità e sensibilità in pratiche sistemiche, coinvolgendo attori pubblici e privati in un percorso continuo di miglioramento. Per informazioni e aggiornamenti operativi è disponibile il sito della Consulta: www.cpdconsulta.it, dove sono pubblicati dettagli su calendario, modalità di partecipazione e materiali di approfondimento.