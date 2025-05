Un giorno di commemorazione

Il Giorno della memoria, dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, si è svolto alla Camera dei deputati con la presenza delle più alte cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai presidenti delle Camere e alla presidente del Consiglio, ha partecipato a una cerimonia che ha richiamato l’attenzione su eventi tragici della storia italiana.

La celebrazione ha avuto un forte significato simbolico, sottolineando l’importanza della memoria collettiva e della riconciliazione nazionale.

Riconoscere il sacrificio delle vittime

Durante la cerimonia, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha evocato i nomi di Sergio Ramelli, Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci, giovani vittime di violenza politica. La Russa ha sottolineato l’importanza di ricordare tutti coloro che hanno perso la vita a causa del terrorismo, indipendentemente dal loro orientamento politico. Questo richiamo alla pietà e al rispetto è stato un invito a superare le divisioni e a lavorare per una pacificazione nazionale.

Il dovere di insegnare la storia

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha evidenziato la necessità di continuare la ricerca della verità sui tragici eventi del passato. Ha sottolineato che è fondamentale garantire giustizia alle vittime e alle loro famiglie, attraverso la pubblicazione di documenti e atti delle Commissioni d’inchiesta. La memoria storica è essenziale per rinsaldare il patto di fiducia tra lo Stato e i cittadini, un aspetto cruciale per il futuro della democrazia italiana.

Le testimonianze delle famiglie

Le parole delle famiglie delle vittime hanno aggiunto un ulteriore strato di emozione alla cerimonia. Luciana Milani, madre di Valeria Solesin, uccisa nell’attentato al Bataclan, ha parlato della fuga dei cervelli e dell’impoverimento culturale che colpisce l’Italia. Ha esortato le giovani donne a non arrendersi e a combattere per i propri diritti. Anche Bruno D’Alfonso, figlio di un carabiniere ucciso, ha condiviso la sua esperienza, sottolineando l’importanza della giustizia e della verità. Le loro testimonianze hanno reso tangibile il dolore e la lotta per la memoria.

Un appello alla riconciliazione

In un momento in cui il mondo sembra diviso, il Giorno della memoria rappresenta un’opportunità per riflettere sulla necessità di unire le forze per costruire un futuro migliore. Le parole di rispetto e pietà pronunciate durante la cerimonia sono un invito a tutti noi a non dimenticare il passato e a lavorare insieme per un’Italia più giusta e solidale. La memoria delle vittime deve servire da monito per le generazioni future, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.