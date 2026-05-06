Merz e la svolta sulla difesa: cosa cambia per la Germania

Il primo anno alla guida del governo tedesco ha mostrato una leadership di Friedrich Merz segnata da contrasti pubblici e da scelte strategiche meno evidenti di quanto appaia in superficie. Molti osservatori concentrano le critiche sulla sua immagine e sulle divisioni interne alla CDU, ma al contempo è emersa una linea chiara su temi di sicurezza e difesa che sta rimodellando il ruolo della Germania in Europa.

In questo quadro, il dibattito interno si intreccia con tensioni internazionali — dalla guerra in Ucraina alla crisi nello Stretto di Hormuz — che hanno contribuito a cristallizzare priorità politiche per Berlino.

Le posizioni di Merz sul piano domestico e internazionale alimentano reazioni contrastanti: alcuni lo accusano di essere troppo rigido sui migranti, altri di non spingere abbastanza sulle riforme economiche per timore di perdere il supporto del partner di coalizione.

Tuttavia, lontano dai titoli, il cancelliere ha puntato su un rafforzamento della capacità militare e su una ridefinizione della dipendenza dagli alleati, indicando obiettivi concreti per la spesa e per la modernizzazione delle forze armate.

Un bilancio politico complesso

La fotografia della situazione politica mostra una coalizione sotto pressione e una CDU frammentata: l’ala destra del partito rimprovera Merz per una presunta eccessiva cautela nelle riforme, mentre la sinistra lo vede come espressione di nostalgie conservative.

Questa polarizzazione si riflette nei sondaggi e nelle percezioni pubbliche, con la crescita del partito di destra che aggiunge incertezza al quadro. Merz stesso riconosce i limiti del proprio governo e parla di risultati insufficienti, assumendo però un tono più schietto rispetto al suo predecessore quando affronta la necessità di scelte impopolari.

Critiche e percezioni pubbliche

Le reazioni negative non si limitano ai media: l’opinione pubblica è divisa su temi che spaziano dalla politica sociale alle priorità economiche. Parte della frustrazione nasce dall’illusione della politica del consenso che ha contraddistinto la Germania per decenni; oggi, il confronto aperto e la competizione elettorale rendono più visibile la rottura di quel modello. In questo contesto il tono diretto di Merz — spesso percepito come brusco — può risultare rinfrescante per alcuni e alienante per altri, ma non è privo di strategia.

La strategia sulla difesa e la sicurezza

Sul fronte esterno Merz ha concentrato energie significative: ha sostenuto in modo deciso l’assistenza all’Ucraina e ha lavorato per ridurre l’attrazione residua che alcuni elettori tedeschi nutrono ancora verso la leadership russa. La svolta più tangibile riguarda l’impegno a raggiungere l’obiettivo NATO del 5% della spesa per la difesa entro il 2029, con una quota del 1,5% destinata alle infrastrutture critiche. Questa scelta implica non solo risorse maggiori, ma anche una trasformazione organizzativa e industriale che renderà la Germania più autonoma sul piano militare.

Obiettivi di spesa e impatto strategico

L’aumento della spesa serve a due scopi: rafforzare la capacità operativa delle forze armate e inviare un segnale politico all’Europa e ai partner della NATO. L’intento dichiarato è che la Germania si doti di forze equiparabili — in termini di effettivo e capacità — a quelle di Regno Unito e Francia messe insieme, ridisegnando così il peso strategico del paese nel continente. Tale scelta solleva reazioni contrapposte a Parigi e a Varsavia, ma rappresenta per Merz la strada per una maggiore credibilità e per una politica estera meno dipendente da terze parti.

Rischi e opportunità per la coalizione

Le riforme che il cancelliere propone — dalla sanità alle pensioni — sono necessarie ma impopolari, e richiedono il consenso dei partner di governo. Merz ha ammesso pubblicamente i progressi lenti, ma intende spingere perché l’azione concreta compensi le critiche di immagine. La posta in gioco è alta: continuare a navigare a vista rischia di favorire forze politiche che propongono rotture nette dell’ordine consociativo, mentre assumere decisioni coraggiose può stabilizzare il centro politico a lungo termine.

In definitiva, la leadership di Friedrich Merz appare meno caotica se osservata attraverso la lente della sicurezza e della difesa: le sue mosse indicano una volontà di trasformare la posizione della Germania in Europa, con costi politici immediati ma potenziali benefici strategici. Il nodo per il futuro resta la capacità della coalizione di tradurre impegni internazionali e annunci in riforme sostenibili, evitando che il malcontento interno traduca in perdita di controllo politico.