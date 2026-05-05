Crisi di crescita e migrazione: l'allarme dei vertici industriali e le mosse politiche

Crisi di crescita e migrazione: l'allarme dei vertici industriali e le mosse ...

Crisi di crescita e migrazione: l'allarme dei vertici industriali e le mosse ...

Il ceo di Siemens lancia un monito sulla crescita fiacca e la necessità di politiche strutturali e immigrazione qualificata, mentre partiti e ministri affrontano divisioni sul digitale e sulle espulsioni

La crescita tedesca è ferma su un terreno debole: con un aumento del prodotto interno lordo di appena 0,6%, il quadro economico solleva più preoccupazioni che speranze. Durante il CDU-Wirtschaftstag Gordon Repinski ha incontrato il presidente esecutivo di Siemens, Roland Busch, che ha tracciato una valutazione netta e poco ottimista: mancano misure strutturali coraggiose e una politica efficace per l’attrazione di competenze qualificate.

Questo monito – sintetizzato dall’espressione “il tempo sta per scadere” – mette in evidenza il rischio di perdere opportunità di rilancio.

Il bilancio del ceo e le priorità industriali

Roland Busch ha evidenziato come la crescita modesta renda urgente una riorganizzazione delle priorità pubbliche e private. Per il manager, il nodo non è solo economico ma istituzionale: servono riforme che accelerino investimenti in infrastrutture digitali, potenzino la ricerca e snelliscano l’integrazione dei lavoratori stranieri qualificati.

L’uso del termine misure strutturali sottolinea l’esigenza di cambiamenti sistemici, non di interventi temporanei. Nei colloqui sul futuro dell’industria, il tema delle competenze è tornato centrale: senza flussi di forza lavoro adeguatamente regolati e riconosciuti, molte imprese rischiano di rimanere indietro rispetto alla concorrenza internazionale.

Quali cambiamenti vengono invocati?

Tra le richieste emerse, si parla di processi più rapidi per il riconoscimento dei titoli professionali, incentivi per la formazione tecnica e procedure semplificate per l’assunzione di esperti dall’estero.

Queste ipotesi non costituiscono soluzioni magiche, ma rappresentano componenti pratiche di una strategia più ampia: connettere il bisogno immediato di competenze alle politiche di lungo termine che rendono il mercato del lavoro più flessibile e competitivo. L’attenzione è rivolta anche alla collaborazione pubblico-privato come leva per accelerare i cambiamenti richiesti dalle aziende come Siemens.

La ritirata da X e il dibattito sul moderare lo spazio pubblico

Contemporaneamente al confronto economico, il terreno digitale mostra segni di frattura: i gruppi parlamentari di Verdi, SPD e Linke hanno deciso di ritirare la loro presenza dalla piattaforma X. In un’intervista di 200 secondi, la responsabile della direzione parlamentare dei Verdi, Irene Mihalic, ha spiegato che il contesto non consente più uno scambio di opinioni serio e rispettoso. La scelta è definitiva nonostante figure di spicco come Cem Özdemir abbiano scelto di rimanere attive sulla piattaforma: la decisione segnala una frattura sul tema della moderazione e del ruolo dei social network nel confronto politico.

Implicazioni per il confronto pubblico

La ritirata mette in luce problemi più ampi: la difficoltà di coniugare libertà di espressione e qualità del dibattito, la gestione dei contenuti e il ruolo delle istituzioni nel definire standard di responsabilità online. Per i partiti che hanno lasciato X, la scelta è anche simbolica: un avvertimento sui limiti della piattaforma nell’offrire uno spazio pubblico costruttivo. Altri osservatori temono però che l’abbandono possa lasciare vuoti informativi e amplificare bolle comunicative, accentuando la polarizzazione.

Migrazione ed espulsioni: promessa e realtà

Sul fronte della politica migratoria, l’intento dichiarato del ministro dell’Interno Alexander Dobrindt era quello di imprimere una svolta alla gestione dei flussi e delle espulsioni. I dati recenti però mostrano che le espulsioni sono diminuite e risultano inferiori rispetto al periodo dell’esecutivo precedente. La giornalista Ricarda Breyton di WELT ha analizzato le ragioni: mancano accordi di riammissione con alcuni Paesi, mentre ostacoli giuridici nelle procedure, come le difficoltà nelle perquisizioni domiciliari, rendono più complesso eseguire i rimpatri.

Queste problematiche evidenziano la distanza tra obiettivi politici e vincoli pratici: la politica può annunciare cambi di rotta, ma la realizzazione dipende da intese internazionali e da strumenti operativi che rispettino i diritti fondamentali. L’analisi di WELT offre una mappa delle criticità tecniche e diplomatiche che spiegano perché le promesse sulla svolta migratoria non si sono tradotte automaticamente in numeri maggiori di espulsioni.

Note finali, podcast e contatti

Gordon Repinski racconta anche un episodio informale: un breve “ospitata” di circa 90 secondi durante un rinfresco interno alle frizioni di coalizione presso la Deutsche Parlamentarische Gesellschaft. Per chi vuole approfondire, il dialogo completo con Roland Busch sarà disponibile nel podcast di economia “Power & Policy” con Joana Lehner, in uscita giovedì, mentre il Berlin Playbook è disponibile ogni mattina a partire dalle 5 con analisi e contesto politico da parte di Gordon e del team di POLITICO. Per gli abbonati professionali, la newsletter del Berlin Playbook offre un riepilogo mattutino dei temi chiave della capitale.

Per ulteriori aggiornamenti e contatti: Gordon Repinski su Instagram @gordon.repinski e su X @GordonRepinski. Informazioni editoriali: POLITICO Deutschland – un’offerta della Axel Springer Deutschland GmbH, Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin. Tel: +49 (30) 2591 0. Email: [email protected]. Sede legale: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 196159 B. USt-IdNr: DE 214 852 390. Geschäftsführer: Carolin Hulshoff Pol, Mathias Sanchez Luna.