Project Freedom: la sospensione annunciata da Donald Trump apre una fase di attesa

La crisi attorno allo Stretto di Hormuz ha vissuto un nuovo sviluppo dopo l’annuncio del presidente Donald Trump di una sospensione temporanea del Project Freedom. L’operazione, lanciata il 4 maggio 2026 per liberare i mercantili rimasti intrappolati, è stata sospesa il 6 maggio 2026 “per un breve periodo” in seguito a sollecitazioni diplomatiche e all’emergere di progressi nei colloqui con l’Iran.

Il quadro che porta a questa pausa è duplice: da un lato la dimensione militare e logistica dell’operazione, dall’altro la trattativa politica che potrebbe trasformare un’iniziativa sostanzialmente difensiva in un percorso di normalizzazione. In questo articolo spieghiamo cosa prevede il Project Freedom, perché è stato sospeso e quali sono le reazioni regionali e finanziarie.

Cosa prevedeva il lancio del Project Freedom

Il 4 maggio 2026 il presidente Trump ha annunciato l’avvio dell’operazione con l’obiettivo di liberare le navi mercantili bloccate nello Stretto di Hormuz. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), il dispositivo mobilitato comprendeva cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e circa 15.000 militari, mentre erano in corso operazioni di sminamento avviate dalla Marina degli Stati Uniti.

L’iniziativa è stata descritta come un gesto umanitario volto a proteggere equipaggi e merci che stavano rischiando condizioni critiche a bordo.

Meccanismo operativo e limiti dell’intervento

Nel concreto il Project Freedom non si configurava come un sistema di scorta continuativa dei mercantili, ma come un meccanismo di coordinamento tra nazioni, compagnie assicurative e operatori marittimi per individuare rotte sicure, con unità statunitensi pronte a intervenire in caso di attacco. Questa formula ha cercato di bilanciare una presenza deterrente senza trasformarsi in un’operazione di scorta permanente, rispettando così regole di ingaggio meno aggressive ma comunque operative.

La sospensione: ragioni e dichiarazioni ufficiali

Il 6 maggio 2026, su Truth, Donald Trump ha reso noto che, “su richiesta del Pakistan e di altri Paesi” e in considerazione del successo militare conseguito e dei progressi dei colloqui con rappresentanti iraniani, è stata concordata una sospensione reciproca. L’intento dichiarato è verificare se le intese in corso possano essere finalizzate e sottoscritte, mantenendo comunque il blocco pienamente in vigore ed efficace. Nella nota radiocor il presidente aveva anche sottolineato il carattere umanitario dell’azione: molte navi stavano rischiando l’esaurimento delle scorte.

Condizionalità e minaccia di reazione

Trump ha avvertito che, se il processo umanitario dovesse essere ostacolato, tale interferenza verrebbe contrastata con fermezza, segnalando che la sospensione non equivale a un ritiro definitivo delle capacità operative. La formula scelta lascia quindi aperta la possibilità di un ritorno ad azioni più incisive qualora gli accordi mediati non dovessero concretizzarsi.

Reazioni regionali, diplomatiche ed economiche

Da Teheran la risposta è stata netta: il presidente della commissione sicurezza del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha ammonito che qualsiasi interferenza statunitense potrebbe costituire una violazione del cessate il fuoco, mettendo a rischio la tregua mentre si lavora alla proposta iraniana in 14 punti mediata dal Pakistan. Sul fronte dei mercati petroliferi, l’annuncio dell’operazione e le successive svolte diplomatiche hanno influito sui prezzi: il Brent è arrivato a cedere il 2,4% e il WTI è sceso sotto i 100 dollari, segno che gli operatori seguono con attenzione evoluzioni militari e diplomatiche.

In sintesi, la breve sospensione del Project Freedom rappresenta una finestra di opportunità diplomatica ma anche un test di fiducia tra le parti. Le forze e le risorse rimangono dispiegate e l’esito delle trattative, se confermato, potrebbe trasformare una fase di crisi in un processo negoziale con impatti concreti sulla libertà di navigazione e sulla stabilità regionale.