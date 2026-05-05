Nuovo attacco da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Papa Leone XIV. Ecco le dure parole del Tycoon.

Donald Trump attacca ancora Papa Leone: “Mette in pericolo molti cattolici”

Nel corso di una intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a criticare Papa Leone XIV.

Queste le sue parole: “Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare.” Le parole del Tycoon arrivano poche ore dopo la visita del Segretario di Stato, Marco Rubio in Vaticano, il cui uno degli obiettivi era proprio di ricucire i rapporto con la Santa Sede dopo le recenti dichiarazioni di Trump.

Donald Trump attacca ancora Papa Leone: la replica di Parolin

Il segretario di Stato del Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, a San Giovanni Rotondo in occasione dei 70 anni dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano un commento sull’attacco di Trump a Papa Leone XIV: “Il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla, ha dato una risposta molto cristiana diciamo, dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige, e cioè di predicare la pace.

Che questo possa piacere o non possa piacere è un discorso. Capiamo che non tutti sono sulla stessa linea, però, diciamo, quella è la risposta del Papa.”