Sparatoria nei pressi della Casa Bianca: sospetto ferito e residenza in lockdown

Un uomo armato è stato fermato dagli agenti del Secret Service nei pressi del Washington Monument; la Casa Bianca è stata temporaneamente in lockdown e i giornalisti sono stati spostati nella sala stampa

Negli immediati pressi della residenza presidenziale si è verificata una sparatoria che ha richiesto l’intervento immediato del Secret Service e delle squadre di emergenza. Secondo le forze dell’ordine, un uomo che aveva aperto il fuoco è stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale, mentre almeno un giovane passante ha ricevuto cure per ferite definite non letali.

Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area interessata e hanno temporaneamente chiuso l’accesso a parti del centro cittadino per consentire le indagini.

L’episodio è avvenuto nella zona compresa tra la 15th Street SW e Independence Avenue, a poche centinaia di metri dal punto in cui si trova il Washington Monument. Nel frattempo, all’interno della Casa Bianca era in corso un evento al quale partecipava il presidente Donald Trump, e il complesso è stato posto in lockdown per precauzione.

I giornalisti presenti nei giardini presidenziali sono stati fatti rientrare nella briefing room e scortati in sicurezza mentre gli investigatori raccoglievano elementi sulla dinamica di quanto accaduto.

Dove è successo e perché la posizione è rilevante

La collocazione dell’episodio rende la vicenda particolarmente sensibile: l’area tra la 15th Street SW e Independence Avenue è una zona frequentata da turisti e si trova a breve distanza dal Washington Monument, punto di grande afflusso pubblico.

Pur essendosi verificato a una distanza stimata di poco più di un chilometro e mezzo dalla residenza presidenziale, l’evento ha subito innescato misure di sicurezza straordinarie. Le autorità descrivono la zona come una area affollata di turisti, il che ha aumentato la necessità di un intervento rapido per limitare rischi e disagi alla popolazione civile.

La reazione immediata delle forze dell’ordine

Agenti del Secret Service e altre forze dell’ordine sono intervenuti sul posto in pochi minuti e, secondo le fonti ufficiali, hanno neutralizzato il sospetto che aveva aperto il fuoco. Il sospetto è stato poi trasferito in ospedale e al momento le condizioni non sono del tutto chiare, mentre il giovane passante ferito è stato dichiarato con prognosi che non mette in pericolo la vita. Le squadre investigative hanno chiesto ai testimoni di rimanere a disposizione e di fornire eventuali video o fotografie che possano chiarire movimenti e motivazioni.

Impatto sulla Casa Bianca e sulle attività istituzionali

La residenza presidenziale è stata posta in lockdown per la durata delle verifiche, una misura utilizzata per isolare la zona e garantire la sicurezza degli ospiti e dei funzionari presenti. All’interno della Casa Bianca era in corso un evento ufficiale, e per questo motivo il personale ha seguito le procedure di emergenza previste per situazioni di rischio; i media presenti nel giardino sono stati invitati a rientrare nella sala stampa per maggior sicurezza. Le autorità hanno sottolineato che al momento non è stata accertata alcuna connessione diretta con il presidente o con le attività che si svolgevano all’interno della residenza.

Precedenti e clima di tensione

La zona intorno alla Casa Bianca è rimasta sotto stretta osservazione dopo un episodio recente in cui una persona armata era riuscita temporaneamente a eludere alcune misure di sicurezza durante un evento pubblico. Questo precedente ha accresciuto l’attenzione sulle procedure di protezione e sull’efficacia dei controlli. Le istituzioni di sicurezza locali e federali sono ora impegnate a valutare se sia necessario rivedere protocolli e aree di interdizione per gli eventi pubblici frequenti nel centro della capitale.

Cosa si sa delle vittime e delle indagini in corso

Sono state confermate due persone coinvolte: il sospetto che ha aperto il fuoco, ferito dagli agenti, e un giovane passante colpito di striscio o in modo non letale e attualmente in cura. Le autorità mantengono riserbo sulle condizioni cliniche del sospetto e sui dettagli del movente, mentre gli investigatori hanno iniziato a esaminare telecamere di sorveglianza e testimonianze per ricostruire la sequenza. Per ora non è stata stabilita alcuna correlazione ufficiale con il presidente o con l’evento in corso all’interno della residenza.

Le squadre di emergenza hanno richiesto alla popolazione di evitare la zona fino al termine delle operazioni e hanno predisposto perimetri di sicurezza per consentire agli inquirenti di operare senza interferenze. La situazione rimane fluida e gli aggiornamenti ufficiali sono attesi dalle autorità competenti, che hanno promesso un’indagine approfondita per accertare responsabilità, movente e eventuali falle nelle procedure di protezione.