Tregua annunciata tra Russia e Ucraina in occasione del Victory Day: minacce e attacchi

Mosca dichiara una tregua per il Victory Day 8-9 maggio 2026 ma avverte di un «massiccio attacco missilistico» su Kyiv; Kiev annuncia una pausa diversa e gli scontri causano morti e feriti

La tensione tra Russia e Ucraina è rimasta alta dopo che il Ministero della Difesa russo ha annunciato una cessazione delle ostilità unilaterale per il periodo del 8-9 maggio 2026, in concomitanza con le celebrazioni annuali del Victory Day a Mosca. Il comunicato ha incluso un avvertimento: se Kyiv o forze ucraine avessero tentato di disturbare le cerimonie, le forze russe avrebbero reagito con un attacco missilistico massiccio sul centro di Kyiv, invitando anche la popolazione civile e il personale delle ambasciate a lasciare la città.

Da parte sua, il governo ucraino ha replicato definendo poco credibile l’idea di sospendere le ostilità per un evento militare russo e ha annunciato una propria tregua nella notte tra il 5 e il 6 maggio, sostenendo di non aver ricevuto alcuna richiesta formale da Mosca sulle modalità del cessate il fuoco. In parallelo, gli scontri proseguono sul terreno: fonti ucraine hanno riferito di raid che hanno causato vittime e danni materiali, mentre droni hanno raggiunto obiettivi anche sul territorio russo.

Le tregue annunciate e le comunicazioni ufficiali

Nel messaggio diffuso sui canali sostenuti dallo Stato, il Ministero della Difesa ha citato una decisione del Comandante supremo, Vladimir Putin, per giustificare la sospensione temporanea delle operazioni tra il 8 e il 9 maggio 2026. La dichiarazione ha lo scopo di proteggere le celebrazioni pubbliche, ma contiene anche la minaccia di rappresaglia in caso di presunti «piani criminali» da parte di Kiev.

Questo approccio mette al centro la sicurezza delle manifestazioni ufficiali e al contempo sfrutta il concetto di tregua come leva politica.

La posizione ucraina

Il presidente Volodymyr Zelensky ha definito la proposta russa «poco seria» e ha spiegato che non è stata ricevuta alcuna richiesta formale sulle condizioni del cessate il fuoco. Kiev ha quindi fissato una propria finestra di calma a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, auspicando che il silenzio possa concretizzarsi nelle ore successive. Parallelamente, il presidente si è spostato per incontri su cooperazione di sicurezza nel Golfo, sottolineando che la gestione della tregua resta collegata a considerazioni operative e di difesa.

Vittime e attacchi sul terreno

Nonostante gli annunci, la violenza non si è fermata: funzionari ucraini hanno attribuito a raid russi la morte di almeno nove civili in giornata. Un attacco con un missile balistico a Merefa, alla periferia di Kharkiv, ha provocato la maggior parte delle vittime: sette civili sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti, con scene di edifici, negozi e veicoli danneggiati.

Danni nelle regioni meridionali e colpi sul territorio russo

Un altro raid nel villaggio di Vilniansk, nella regione di Zaporizhzhia, ha causato la morte di una coppia sposata e il ferimento del loro figlio trentunenne insieme ad altre tre persone, secondo il governatore locale. Sul fronte opposto, autorità russe hanno segnalato che un drone ucraino ha colpito un condominio in una zona residenziale di Mosca e che nella regione di Belgorod un civile è rimasto ucciso a causa dell’attività dei droni, mostrando come il conflitto continui a generare effetti anche oltre la linea di combattimento.

Contesto strategico, analisi territoriale e impatto diplomatico

Un’analisi dell’Institute for the Study of War (ISW) ha rilevato che tra marzo e aprile Mosca ha perso più territorio di quanto ne abbia guadagnato, cedendo circa 120 km² di controllo territoriale: si tratta del primo mese con un bilancio negativo per la Russia dall’offensiva ucraina dell’estate 2026. Nonostante alcuni avanzamenti localizzati di Kiev, i guadagni netti dell’esercito ucraino risultano tuttavia marginali, pari a circa 0,02% del territorio nazionale.

Fattori operativi e diplomatici

Secondo gli osservatori, il rallentamento delle offensive russe è collegato a problemi di comunicazione e alla capacità di contrattacco ucraina emersa dalla fine del 2026, mentre gli attacchi aerei e con droni rimangono frequenti e letali. Sul piano diplomatico, le trattative guidate dagli Stati Uniti sembrano temporaneamente in secondo piano a causa dell’attenzione di Washington su crisi in altre aree, il che contribuisce a una fase di stasi negoziale.

Libertà di stampa e pressioni interne

Infine, il panorama informativo è segnato anche da difficoltà per la stampa indipendente in Russia: testate straniere e giornalisti locali hanno denunciato misure legali restrittive negli ultimi mesi. Una redazione internazionale ha reso noto di essere stata designata come «indesiderabile», una mossa che complica il lavoro giornalistico e ha portato appelli pubblici per il sostegno alla libertà di informazione in condizioni sempre più difficili.