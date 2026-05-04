Trasferimento dell'equipaggio del Touska mediato da Pakistan: una mossa diplomatica nello Stretto di Hormuz

La consegna di 22 membri dell’equipaggio della nave iraniana Touska dalle autorità statunitensi al governo del Pakistan è stata presentata da Islamabad come una misura di fiducia in un momento di forte tensione nello Stretto di Hormuz. Secondo il portavoce del CENTCOM, il capitano Tim Hawkins, i marinai sono stati trasferiti per il successivo rimpatrio verso le autorità iraniane, un passaggio confermato anche dal ministero degli Esteri pakistano.

La vicenda ha radici in un’operazione navale che ha provocato forti proteste diplomatiche: la nave, registrata sotto bandiera iraniana e operata dalla compagnia sanzionata IRISL, era stata intercettata e sequestrata dalle forze navali statunitensi dopo quello che Washington ha definito il mancato rispetto di un blocco navale sui porti iraniani. Il clou dell’azione risale al momento in cui la motorizzazione della nave è stata neutralizzata e l’equipaggio è stato preso in custodia, eventi che hanno alimentato accuse reciproche e tensioni nella regione.

Come è avvenuto il sequestro del Touska

Secondo i resoconti militari statunitensi, l’episodio chiave è iniziato quando la piccola portacontainer ha tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz in rotta verso il porto commerciale di Bandar Abbas, e le forze statunitensi sono intervenute nelle acque del Golfo di Oman la notte dell’April 20.

Il comando militare ha riferito che la USS Spruance ha usato il suo cannone di bordo da 5 pollici per colpire il locale sistema di propulsione, rendendo la nave inabile alla navigazione, dopo ripetuti avvertimenti.

Impiego delle forze e modalità dell’operazione

Le immagini diffuse dal comando americano mostrano l’azione dei marines della 31st Marine Expeditionary Unit, che sono sbarcati con elicotteri lanciati dalla USS Tripoli e hanno preso possesso della nave dopo ~sei ore di avvisi e tentativi di comunicazione. Le autorità di Teheran hanno bollato l’intervento come atto di pirateria e violazione del diritto internazionale, chiedendo il rilascio immediato della Touska e dei suoi marinai.

La dimensione diplomatica del trasferimento

Il ruolo del Pakistan è stato centrale: Islamabad ha presentato il passaggio dell’equipaggio come un gesto volto a ridurre le tensioni e a mantenere aperti canali di dialogo. Nei mesi precedenti il Pakistan aveva ospitato contatti fra delegazioni statunitensi e iraniane, segnando il primo confronto diretto dal 1979; benché quegli incontri non abbiano portato a un accordo, hanno rappresentato una finestra di comunicazione rara nella crisi.

Mediazione regionale e proposte in discussione

Fonti diplomatiche indicano che il Pakistan ha coordinato i suoi sforzi con vari attori della regione, da Arabia Saudita a Qatar, Turkiye ed Egitto, e si è confrontato anche con la Cina per costruire un quadro di sostegno alla de-escalation. Il ministero degli Esteri iraniano sta esaminando la risposta di Washington a una proposta in 14 punti inviata tramite Islamabad; mentre l’amministrazione guidata da Donald Trump aveva definito in passato l’offerta di Teheran «inaccettabile».

Prospettive sullo Stretto di Hormuz e rischi futuri

Nonostante il trasferimento dell’equipaggio, gli indicatori di tensione nella regione restano elevati. L’Iran ha pubblicato una nuova carta che estende la zona di controllo nello Stretto di Hormuz, spostando i limiti più a est e includendo aree rivendicate da altri Paesi del Golfo: una mossa che molti analisti considerano oltre i confini internazionalmente riconosciuti. Intanto sono arrivate notizie di presunti attacchi con missili e droni nella zona di Jask e contro petroliere legate ad Abu Dhabi, episodi denunciati dall’una e smentiti dall’altra parte.

Conclusioni e scenari possibili

Esperti di sicurezza marittima mettono in guardia sul fatto che lo scontro di rivendicazioni nello Stretto rende lo scenario soggetto a rapidi miscalcoli, con il controllo dello stretto percepito da Teheran come leva negoziale decisiva. Alcuni osservatori sottolineano che, se da un lato il trasferimento dei marinai può rappresentare una tregua temporanea e un segnale positivo, dall’altro le iniziative unilaterali come la pubblicazione di nuove mappe, le operazioni navali e gli attacchi segnalati mantengono alto il rischio di escalation.