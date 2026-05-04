Un grave episodio ha scosso il centro di Lipsia, in Germania, dove un’auto è piombata su una folla di passanti causando vittime e numerosi feriti. Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.

Auto sulla folla a Lipsia: i primi aggiornamenti

L’episodio si è verificato lungo Grimmaische Straße, una delle vie centrali, dove il veicolo avrebbe attraversato l’area a velocità sostenuta prima di impattare contro la folla.

Alcune fonti, tra cui Radio Leipzig e Focus, riferiscono di un bilancio più grave, con due vittime e diversi feriti, anche se i dati restano provvisori. Testimoni presenti sul posto hanno parlato di scene drammatiche, con alcune persone soccorse a terra e coperte da teli.

La polizia ha confermato l’accaduto, sottolineando però che sono ancora in corso accertamenti per stabilire con esattezza le responsabilità e il numero definitivo delle persone coinvolte.

Auto sulla folla a Lipsia, il bilancio è grave: morti e feriti

Momenti di forte tensione nel centro della città tedesca, dove un’auto ha travolto un gruppo di persone causando numerosi feriti. Secondo quanto riportato da Bild, il bilancio iniziale parla di almeno otto persone coinvolte, ma la situazione resta in evoluzione.

Sul posto è scattato un imponente intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, mentre le autorità mantengono il massimo riserbo sull’accaduto. Le informazioni disponibili sono ancora frammentarie e non è stata chiarita né la dinamica precisa né la gravità delle condizioni dei feriti.