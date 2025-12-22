Home > Cronaca esteri > Attimi di terrore in Olanda: auto sulla folla durante la parata di Natale, di...

Attimi di terrore in Olanda: auto sulla folla durante la parata di Natale, diversi feriti

auto sulla folla olanda

A Nunspeet, in Olanda, un'auto è piombata sulla folla durante la parata natalizia, causando diversi feriti. Indagini in corso.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

A Nunspeet, località a est di Amsterdam, in Olanda, un’auto ha travolto la folla durante la tradizionale parata natalizia delle luci. Diversi pedoni sono rimasti feriti, di cui alcuni in gravi condizioni, mentre ambulanze ed elicotteri dei soccorsi sono intervenuti sul posto.

Olanda, auto sulla folla durante la parata natalizia: indagini in corso

Paura oggi a Nunspeet, località a est di Amsterdam, dove un veicolo ha travolto un gruppo di persone che assisteva alla tradizionale parata natalizia delle luci. Come riportato dalle forze dell’ordine, almeno nove persone sono rimaste ferite, di cui tre in condizioni gravi. La polizia ha definito l’episodio “grave”, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Sul posto, dopo l’evento drammatico avvenuto intorno alle 19 locali, sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza, tra cui ambulanze ed elicotteri.

Paura in Olanda: auto sulla folla durante la parata di Natale, diversi feriti

Le circostanze dell’investimento sono ancora al vaglio degli investigatori, che cercano di chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale. Secondo le prime indiscrezioni del Telegraaf, la polizia riterrebbe che si sia trattato di un incidente e non di un atto intenzionale.

La comunità locale è sotto choc per l’accaduto, mentre le autorità continuano a prestare soccorso ai feriti e a mettere in sicurezza la zona. A causa dell’incidente, la parata è stata interrotta.

Auto sulla folla a Nunspeet: la Farnesina segue il caso

Farnesina e l’Ambasciata italiana all’Aja seguono con attenzione l’incidente. Come riportato dai canali ufficiali, sono in corso verifiche per capire se vi siano cittadini italiani coinvolti.