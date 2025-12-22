A Nunspeet, località a est di Amsterdam, in Olanda, un’auto ha travolto la folla durante la tradizionale parata natalizia delle luci. Diversi pedoni sono rimasti feriti, di cui alcuni in gravi condizioni, mentre ambulanze ed elicotteri dei soccorsi sono intervenuti sul posto.

Olanda, auto sulla folla durante la parata natalizia: indagini in corso

Paura oggi a Nunspeet, località a est di Amsterdam, dove un veicolo ha travolto un gruppo di persone che assisteva alla tradizionale parata natalizia delle luci. Come riportato dalle forze dell’ordine, almeno nove persone sono rimaste ferite, di cui tre in condizioni gravi. La polizia ha definito l’episodio “grave”, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Sul posto, dopo l’evento drammatico avvenuto intorno alle 19 locali, sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza, tra cui ambulanze ed elicotteri.

Een auto is op het publiek ingereden. Er zijn 9 gewonden gevallen, waarvan 3 in ieder geval zwaar gewond. Er lijkt vooralsnog geen opzet in het spel te zijn, maar daar doen we nog onderzoek naar. ^AC https://t.co/UDTmON0yYA — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) December 22, 2025

Paura in Olanda: auto sulla folla durante la parata di Natale, diversi feriti

Le circostanze dell’investimento sono ancora al vaglio degli investigatori, che cercano di chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale. Secondo le prime indiscrezioni del Telegraaf, la polizia riterrebbe che si sia trattato di un incidente e non di un atto intenzionale.

La comunità locale è sotto choc per l’accaduto, mentre le autorità continuano a prestare soccorso ai feriti e a mettere in sicurezza la zona. A causa dell’incidente, la parata è stata interrotta.

Auto op mensen ingereden #nunspeet

9 gewonden waarvan 3 zwaargewond Op de Elburgerweg in Nunspeet is een voertuig in de menigte gereden,meerdere,ambulances,brandweer en 2 traumahelikopters zijn ter plaatsen

Foto’s en video ingezonden door @JFrens pic.twitter.com/eZWYwIyM8Q — JS Fotografie John Stevens (@Brandweer2020) December 22, 2025

Auto sulla folla a Nunspeet: la Farnesina segue il caso

Farnesina e l’Ambasciata italiana all’Aja seguono con attenzione l’incidente. Come riportato dai canali ufficiali, sono in corso verifiche per capire se vi siano cittadini italiani coinvolti.