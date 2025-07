Momenti di terrore a due passi dalla celebre Walk of Fame di Los Angeles. Quì, sulla Santa Monica Boulevard, un’auto ha travolto la folla, colpendo decine di

persone che in quel momento si trovavano sulla famosa strada della città californiana. Sono intervenuti oltre cento vigili del fuoco per soccorrere i pedoni

investiti dal veicolo ed il bilancio è tremendo.

Uno dei feriti sarebbe stato anche raggiunto da un colpo di arma da fuoco.

Auto sulla folla vicino alla Walk of Fame: decine di feriti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dal Dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles un mezzo sarebbe “piombato sulla folla a Hollywood nelle prime ore di sabato”. Non sono state fornite informazioni aggiuntive in merito alle cause dell’incidente e le indagini sono tutt’ora in corso per raccogliere indizi, informazioni e testimonianze che consentano di capire con esattezza per quale ragione il veicolo abbia travolto le persone. Erano in tanti a camminare, in quel momento, sulla famosa Santa Monica Boulevard, nel quartiere di East Hollywood, a poca distanza dalla celebre Walk of Fame.

Sul posto sono intervenute decine di squadre dei vigili del fuoco per un totale di oltre centro uomini, che hanno iniziato immediatamente a soccorrere i feriti. Il bilancio è pesante: almeno 28 persone sono state colpite dal mezzo riportando ferite, tre di esse si trovano in condizioni critiche ed altre sei versano in gravi condizioni. Inoltre, come dichiarato dall’addetto all’informazione pubblica del dipartimento dei vigili del fuoco di L.A. Adam VanGerpen a Nbc News, uno dei pazienti avrebbe anche una ferita da arma da fuoco.

Auto sulla folla, le prime ipotesi

Abc News ha ipotizzato, sulla base delle testimonianze raccolte, che potrebbe trattarsi di un incidente provocato da un conducente che dopo aver perso conoscenza avrebbe poi investito la folla nelle vicinanze di alcuni locali notturni. Ma ulteriori verifiche sono in corso. Solo poche ore prima, sempre a Los Angeles, si è verificata un’esplosione in un centro di addestramento per poliziotti e tre agenti sono deceduti.