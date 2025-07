Un’esplosione devastante ha colpito oggi il centro di addestramento della polizia di Los Angeles, causando un tragico bilancio di vittime. Le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni e le cause dell’incidente, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta.

Los Angeles, esplosione nel centro di addestramento della polizia

Un’esplosione

si è verificata presso il Biscailuz Center Academy Training, struttura di addestramento del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles. Secondo quanto riportato da fonti locali, la deflagrazione è avvenuta intorno alle 7:30 ora locale, 16:30 in Italia, mentre una squadra artificieri stava maneggiando degli esplosivi.

Le autorità hanno prontamente evacuato l’area e avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente, ancora sconosciute. La zona è stata messa in sicurezza, mentre agenti federali collaborano con le forze dell’ordine locali per raccogliere ulteriori elementi utili.

Los Angeles, esplosione nel centro di addestramento della polizia: tragico bilancio

Fonti investigative e media statunitensi hanno indicato che tre agenti hanno perso la vita a causa dell’esplosione, anche se il bilancio potrebbe non essere definitivo. Il Procuratore Generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, ha riferito di aver discusso con il Procuratore del Distretto Centrale della California sull’accaduto, definito un terribile incidente con un bilancio di almeno tre morti.

Anche il governatore della California, Gavin Newsom, è stato informato e segue da vicino gli sviluppi. Le vittime, secondo le fonti, sarebbero tutti vice-sceriffi impegnati nel reparto speciale e nella squadra artificieri del centro di addestramento.