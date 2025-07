Un grave incidente si è verificato a Bologna, coinvolgendo un’autocisterna carica di GPL che è uscita di strada causando una violenta esplosione. Le autorità sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’accaduto, ma purtroppo l’esplosione si è rivelata fatale.

Incidente a Bologna: autocisterna urta auto, poi esplosione e incendio

Nell’impatto è stata coinvolta anche un’automobile con a bordo due anziani, che hanno riportato solo ferite lievi.

Secondo le prime ricostruzioni, il camion avrebbe urtato contro l’auto prima di finire fuori strada nei pressi del parcheggio GLS sulla nuova Bazzanese, dove si è verificata l’esplosione.

Le fiamme altissime che ne sono seguite hanno generato una densa colonna di fumo visibile da lontano, attirando l’attenzione e la preoccupazione dei residenti.

I vigili del fuoco hanno rapidamente spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, ma la Nuova Bazzanese è rimasta chiusa in entrambe le direzioni vicino all’uscita 11 per soccorsi e controlli. Sono in corso accertamenti per danni e cause dell’incidente.

Bologna, incidente con autocisterna di Gpl: esplosione fatale

A Crespellano, nel Bolognese, l’autocisterna di GPL è uscita di strada nei pressi del deposito di una società di logistica, terminando la sua corsa nel parcheggio della ditta. Poco dopo, il mezzo è esploso e ha preso fuoco.

L’incidente, avvenuto intorno alle 9 di mattina in via Lunga, ha avuto conseguenze tragiche: l’autista, inizialmente dato per disperso, è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco, intervenuti insieme a carabinieri, polizia locale e all’elisoccorso del 118.