Auto sulla folla a Liverpool durante i festeggiamenti per il titolo di Premier League. La polizia non esclude al momento alcuna pista.

Durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League a Liverpool, un grave episodio ha turbato l’atmosfera di festa. Un’auto ha improvvisamente investito la folla radunata per celebrare il trionfo della squadra, causando momenti di panico tra i tifosi. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, arrestando il conducente del veicolo mentre continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Ci sono feriti, anche se al momento non sono note le loro condizioni; la tensione resta comunque alta in città.

La polizia sta rispondendo a un incidente vicino alla parata del Liverpool Football Club, dopo le segnalazioni di un’auto sulla folla. Migliaia di tifosi si erano riversati per le strade della città per celebrare la vittoria del titolo di Premier League del Liverpool.

Un portavoce della polizia ha dichiarato la polizia è stata contattata poco dopo le 18:00 di lunedì 26 maggio, in seguito a segnalazioni riguardanti un’auto che si era scontrata con un certo numero di pedoni su Water Street. L’auto si è fermata sul posto e un uomo è stato arrestato. #URGENTE LIVERPOOL ▪️Mientral la gente celebraba el título de la #PremierLeague , un automóvil atropelló a varias personas en el centro de la ciudad de Liverpool. ▪️El conductor del automovil fue detenido. pic.twitter.com/bEEhccy9yi — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) May 26, 2025

Liverpool, auto sulla folla in festa per la Premier League: diversi i feriti

“La nostra priorità è garantire che le persone ricevano l’assistenza medica di cui hanno bisogno il più rapidamente possibile“, ha dichiarato il Northwest Ambulance Service in una nota.