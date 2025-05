Stoccarda, auto sulla folla: feriti e panico in strada. Indagini in corso

Attimi di paura a Stoccarda, in Germania, dove un’auto si è lanciata sulla folla nel cuore della città, causando diversi feriti. L’episodio è avvenuto in una zona frequentata da residenti e turisti, scatenando il panico tra i passanti. Le autorità sono intervenute rapidamente, arrestando il conducente del veicolo. Al momento, le motivazioni del gesto non sono ancora chiare e la polizia ha avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto.

Paura a Stoccarda, auto sulla folla prima della partita tra VfB Stuttgart e FC Augsburg

Panico a Stoccarda, dove numerosi tifosi erano in attesa della partita di Bundesliga tra il VfB Stuttgart e l’FC Augsburg, come riportato da FOOTBOOM. Testimoni oculari hanno descritto scene di caos mentre il veicolo sfrecciava tra la folla, suscitando terrore tra i presenti. Le autorità hanno invitato i tifosi a mantenere la calma e hanno rafforzato le misure di sicurezza intorno allo stadio per garantire l’ordine durante l’incontro. Questo tragico episodio ha oscurato quello che doveva essere un momento di festa per i supporter della squadra di Stoccarda.

Paura a Stoccarda, auto sulla folla: diversi feriti. Fermato il conducente

Un veicolo ha travolto un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania, nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18. L’episodio si è verificato nei pressi della stazione della metropolitana di Olgaeck. Il servizio è stato interrotto e sono state segnalate significative interruzioni del traffico in tutto il centro.

Il conducente del fuoristrada, un Mercedes Classe G, non ha riportato traumi ed è stato immediatamente fermato. “È attualmente sotto interrogatorio e non ha provato a fuggire”, ha spiegato il portavoce.

Stando a quanto riferito dal quotidiano Bild, il conducente dell’auto ha travolto diverse persone mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Tra i coinvolti, secondo alcuni presenti, ci sarebbe anche una donna con un passeggino: nelle riprese provenienti dalla scena, si noterebbe un passeggino distrutto sui binari della metropolitana. Il bilancio delle persone ferite non è stato ancora ufficializzato, ma si parla di almeno sei individui colpiti. Tre persone avrebbero riportato gravi lesioni, mentre altre ferite lievi.

Almeno una delle persone coinvolte si troverebbe in condizioni critiche e necessiterebbe di rianimazione. I soccorsi sono ancora attivi sul posto. Secondo quanto comunicato dalla polizia attraverso una nota diffusa anche sui social, non sussiste al momento alcuna minaccia per la cittadinanza.

Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione i fatti e comprendere le eventuali motivazioni dietro l’azione. “Stiamo indagando in tutte le direzioni“, hanno aggiunto le forze dell’ordine all’ANSA.