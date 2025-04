Terrore in Canada, auto sulla folla durante un festival a Vancouver: il dramm...

Terrore ieri sera, sabato 26 aprile 2025 in Canada, quando un auto ha travolto diverse persone durante un festival di strada dedicato alla cultura filippina a Vancouver. Ci sono diversi morti.

Terrore a Vancouver, auto sulla folla durante un festival: “Ci sono diverse vittime”

Ieri sera intorno alle ore 20.00 (ora locale) un auto si è schiantata contro la folla a Vancouver, in Canada, durante un festival dedicato alla cultura filippina, il Lapu Lapu Day, in omaggio all’eroe nazionale Lapu Lapu.

A darne la notizia la Polizia locale che parla di diverse vittime e diversi feriti. Ancora il numero esatto non è stato comunicato. Il sindaco Ken Sim si è detto sconvolto da quanto accaduto: “i nostri pensieri sono con tutte le persone colpite“.

Terrore a Vancouver, auto sulla folla: arrestato un giovane uomo di origini asiatiche

Non è ancora stato stimato il bilancio delle vittime del terribile incidente di ieri sera a Vancouver, quando un auto si è schiantata sulla folla durante un festival di strada. L’autista del mezzo, un giovane uomo di origini asiatiche, è stato arrestato. Sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente e i motivi che hanno spinto l’uomo al gesto.