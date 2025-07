La morte drammatica di una bimba di 6 mesi: dimenticata in auto per ore

Dramma nel Maryland: bimba di 6 mesi trovata morta in auto dopo ore sotto il sole cocente. Indagini in corso.

Un dramma sconvolgente ha scosso la comunità: una bimba di soli 6 mesi è stata trovata morta dopo essere stata dimenticata in auto per ore sotto il sole. La tragedia richiama l’attenzione sull’importanza di misure di prevenzione e sulla necessità di sensibilizzare genitori e tutori affinché situazioni simili non si ripetano.

Caldo letale: 25 bambini morti negli USA nel 2025

Il tragico evento si inserisce in un quadro più ampio di incidenti simili: nel Maryland quest’anno si è già verificato un altro caso, con la morte di una bimba di 2 anni a maggio. Pochi giorni fa, una bambina di 9 anni in Texas è stata trovata morta dopo essere rimasta per otto ore in un’auto sotto il sole. Secondo l’associazione Kids and Car Safety, solo nel 2025 negli Stati Uniti si sono registrati almeno 25 decessi di bambini dimenticati in auto durante giornate particolarmente calde.

La tragica morte di una bimba di 6 mesi: dimenticata in auto sotto il sole

Domenica scorsa a Belcamp, nella contea di Harford, Maryland, una bambina di appena 6 mesi è stata trovata senza vita all’interno di un’auto dove era stata lasciata per ore sotto il sole cocente.

Secondo la polizia locale, gli agenti sono intervenuti vicino al tribunale di Belcamp dopo la segnalazione di una piccola priva di sensi in un veicolo. I soccorritori hanno immediatamente tentato di rianimarla, ma la bimba non ha mai ripreso conoscenza ed è stata dichiarata morta sul posto. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire esattamente quanto accaduto e identificare eventuali responsabili, visto che al momento non risultano arresti.

Lo sceriffo Jeffrey Gahler ha sottolineato come, con una temperatura esterna di 36 °C, l’interno di un’auto chiusa può superare rapidamente i 40 °C, temperature che rappresentano un rischio letale soprattutto per i neonati, il cui corpo si riscalda da tre a cinque volte più velocemente rispetto a quello di un adulto.