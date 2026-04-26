Nomina Di Foggia alla presidenza di Eni: le precisazioni di Palazzo Chigi

Il governo respinge le ricostruzioni su una presunta trattativa per Open Fiber e sottolinea che la scelta per Eni è motivata da competenze e rinunce personali

La controversia sulla nomina di Giuseppina Di Foggia alla presidenza di Eni è tornata al centro dell’attenzione dopo alcuni articoli che hanno avanzato ipotesi sulla natura della scelta e sulle condizioni poste dalla manager. Palazzo Chigi ha risposto formalmente, definendo le ricostruzioni apparse sulla stampa come prive di fondamento e sottolineando che la decisione è frutto di una valutazione istituzionale.

In questa ricostruzione vogliamo ricapitolare i punti chiave della posizione ufficiale, i passaggi contestati e le implicazioni legali e politiche che accompagnano la vicenda.

La nota di risposta del governo arriva dopo le notizie che hanno insinuato l’esistenza di una richiesta di garanzie per una futura guida di Open Fiber e l’eventuale legame tra questa ipotesi e la nomina a Eni.

Il chiarimento istituzionale ribadisce che non è stata l’interessata a chiedere la poltrona né a porre condizioni per ottenerla, e che la scelta è stata dettata esclusivamente da criteri di competenza e serietà professionale. La replica evidenzia inoltre un gesto personale della manager che il governo ha ritenuto significativo nel valutare la sua candidatura.

La replica ufficiale di Palazzo Chigi

Nella comunicazione formale il governo definisce «fantasiose» le ricostruzioni diffuse dalla stampa e contesta due specifiche accuse: che a Di Foggia sia stato promesso un incarico futuro in Open Fiber e che lei abbia richiesto garanzie per ottenere la presidenza di Eni. Palazzo Chigi sottolinea che tali affermazioni sono false e che la procedura è nata da una scelta pubblica e collegiale. Sempre nella nota si evidenzia che la manager è stata scelta «per competenza e serietà» e che, per assumere l’incarico, ha rinunciato a una sostanziosa buonuscita riconosciuta da Terna, un fatto che il governo interpreta come prova di responsabilità personale.

Gli elementi smentiti

Nel dettaglio, la smentita riguarda tre punti: la presunta proposta di guida di Open Fiber, l’eventuale richiesta di garanzie da parte di Di Foggia e l’ipotesi che sia stata lei a sollecitare la nomina. La posizione ufficiale del governo chiarisce che nessuna di queste affermazioni corrisponde al vero e che si tratta di interpretazioni errate o inesatte riportate nei pezzi giornalistici. Il tono della nota segnala anche sorpresa per la superficialità con cui sarebbe stata trattata una vicenda che riguarda società partecipate e quotate in borsa.

Il nodo della buonuscita e le possibili conseguenze

Un altro capitolo della questione riguarda la contestata buonuscita richiesta da Di Foggia per gli anni in cui ha ricoperto ruoli in Terna. Fonti giornalistiche avevano riferito di una somma significativa, che avrebbe creato attrito tra i legali della manager e il governo, considerando gli aspetti normativi legati al passaggio tra società partecipate da enti diversi. La controversia sulla buonuscita ha alimentato dibattiti su etica, norme applicabili e prassi nelle nomine pubbliche, ma la nota ufficiale preferisce evidenziare la rinuncia di Di Foggia alla liquidazione come segno di responsabilità verso il nuovo incarico.

Alternative e scenari

Secondo i commentatori, se la questione della buonuscita fosse rimasta irrisolta avrebbero potuto emergere nomi alternativi per la presidenza di Eni, ma il governo afferma che la scelta è già caduta su una figura indicata per competenze tecniche e autorevolezza. I possibili scenari includono una ricomposizione tra le parti interessate o il ricorso a candidature alternative nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo. Tuttavia, l’orientamento ufficiale resta quello di valorizzare la qualità professionale nella selezione dei vertici delle aziende partecipate.

In chiusura, la vicenda si configura come un confronto tra informazione investigativa e la necessità del governo di tutelare la trasparenza nelle nomine pubbliche: Palazzo Chigi ha scelto di intervenire con una nota netta per smentire elementi ritenuti inesatti e per ribadire che la designazione di Giuseppina Di Foggia alla presidenza di Eni è frutto di una valutazione istituzionale basata su competenze e responsabilità personali, compresa la rinuncia a una consistente buonuscita. Restano aperti i dibattiti sulle norme che regolano i passaggi tra società partecipate e sulle ricadute politiche di scelte manageriali così rilevanti.