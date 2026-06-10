Lega: Zaia e Salvini discutono il futuro del partito

La Lega è al bivio: Zaia e Salvini si confrontano sul futuro del partito. Tra sondaggi in calo e tensioni interne, scopriamo le ultime novità.

La Lega si trova in un momento di transizione e riflessione. Con i sondaggi in calo e le defezioni di alcuni parlamentari verso il movimento di Roberto Vannacci, il partito di Matteo Salvini è alla ricerca di una nuova direzione. Le discussioni interne si intensificano, con Luca Zaia che propone un modello federale ispirato alla CSU bavaresementre Salvini punta a un rilancio unitario.

Il Consiglio federale e le tensioni interne

Il Consiglio federale della Lega, tenutosi il 10 giugno 2026 a Roma, è stato un momento cruciale per il partito. Ufficialmente convocato per l’approvazione del bilanciola riunione ha visto discussioni intense tra i maggiorenti del partito. Matteo Salvini ha fatto alcune comunicazioni che potrebbero nascondere le linee di indirizzo per rilanciare il partito, mentre Luca Zaia ha ribadito la necessità di un progetto concreto.

Le divergenze tra Salvini e Zaia

Le divergenze tra Salvini e Zaia sono sia ideologiche che politiche. Zaia propone un modello federale, ispirato alla CSU bavareseche rafforzi il legame con il territorio e ritorni alle origini del partito. Salvini, invece, preferisce un modello unitario. La discussione si è intensificata anche in vista dell’appuntamento di inizio luglio a Treviso, dove si prevede un ritiro a porte chiuse per serrare i ranghi.

Il rilancio del partito e il ruolo di Zaia

Salvini è consapevole della necessità di un rilancio del partito. Tra le ipotesi sul tavolo c’è quella di nominare Zaia vicesegretarioazzerando le altre nomine. Tuttavia, Zaia non sembra interessato a mere cariche, ma chiede un progetto con poteri reali. La situazione è in evoluzione, con lavori in corso per definire la nuova squadra e gli obiettivi di programma.

Le reazioni dei governatori

La proposta di Zaia ha il supporto dei governatori settentrionali, come Attilio Fontana (Lombardia), Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) e Maurizio Fugatti (provincia autonoma di Trento). Salvini, invece, gode ancora del favore dei suoi gruppi parlamentari e di figure di spessore come Roberto Calderoli. La discussione si è intensificata anche in vista dell’appuntamento di inizio luglio a Treviso, dove si prevede un ritiro a porte chiuse per serrare i ranghi.

La Lega si trova quindi a un bivio: continuare con il modello unitario di Salvini o adottare un modello federale proposto da Zaia. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del partito.