I ballottaggi delle elezioni comunali 2026 rappresentano la fase decisiva per l’assegnazione della guida di numerosi Comuni italiani. Dopo il primo turno, gli elettori tornano alle urne per scegliere tra i candidati rimasti in corsa nei territori dove nessuno ha raggiunto la maggioranza. Lo spoglio, avviato subito dopo la chiusura dei seggi, definirà l’esito finale in una tornata caratterizzata da affluenza in calo e forte variabilità tra le diverse aree del Paese.

Ballottaggi comunali 2026: apertura seggi, regole di voto e contesto nazionale

Oggi, lunedì 8 giugno 2026, si chiude la tornata dei ballottaggi delle elezioni comunali italiane: i seggi restano aperti fino alle ore 15:00, quando inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio che porteranno all’elezione dei nuovi sindaci nei 42 Comuni coinvolti.

Il voto si svolge in una fase decisiva della competizione amministrativa, che interessa realtà distribuite lungo tutta la Penisola e include anche l’apertura delle urne in Sardegna per le consultazioni locali.

Sul piano della partecipazione, il dato nazionale registrato alle ore 23:00 della giornata precedente si attesta al 39,79%, in lieve calo rispetto al primo turno (46,56%).

Il primo giorno di voto si era infatti chiuso con un’affluenza complessiva del 39,8%, confermando una tendenza alla riduzione della partecipazione rispetto alla tornata iniziale. Le differenze territoriali restano marcate, con alcuni centri che mostrano una tenuta più solida e altri che evidenziano un forte disimpegno elettorale.

Le modalità di voto restano quelle tipiche del ballottaggio: gli elettori devono tracciare una X sul nome del candidato sindaco prescelto oppure su una delle liste collegate. Non è consentito il voto disgiunto, quindi non si può sostenere un candidato e contemporaneamente una lista non associata. Per l’accesso al seggio sono indispensabili tessera elettorale e documento d’identità valido, senza i quali non è possibile esprimere la propria preferenza.

Elezioni comunali 2026, al voto 42 Comuni per i ballottaggi: urne aperte fino alle 15

Tra le competizioni più seguite spicca quella di Trani, dove si affrontano due schieramenti con esiti ancora aperti: da un lato Marco Galiano, candidato del campo largo senza Movimento 5 Stelle, che al primo turno ha ottenuto il 40,69%; dall’altro Angelo Guarriello, espressione del centrodestra, fermo al 30,32%. Il ballottaggio rappresenta quindi una sfida decisiva tra due impostazioni politiche differenti e potrebbe ribaltare o confermare gli equilibri iniziali.

Sul fronte della partecipazione emergono andamenti molto disomogenei. A Comacchio si registra uno dei livelli di astensionismo più alti: l’affluenza rimane bassa per tutta la giornata, con valori pari all’11,33% a mezzogiorno, 21,25% nel pomeriggio e 28,39% alla chiusura delle rilevazioni serali. Un dato inferiore anche rispetto al primo turno, quando si era arrivati al 31,21%.

Di segno opposto la situazione a Lecco, che si conferma il Comune con la partecipazione più elevata tra quelli monitorati. Qui l’affluenza cresce progressivamente durante la giornata: 17,85% a mezzogiorno, 37,69% alle 19:00 e 47,95% alle 23:00, superando leggermente anche il dato del primo turno (47,76%).

Nel complesso, i 42 Comuni coinvolti nel ballottaggio comprendono sei capoluoghi di provincia e sono distribuiti in diverse regioni italiane: oltre ai già citati centri di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, il voto interessa anche Castrovillari, Mandatoriccio, San Giovanni in Fiore, Angri, Campagna, Casalnuovo di Napoli, Cava de’ Tirreni, Frattamaggiore, Ottaviano, Pompei, San Nicola la Strada, Somma Vesuviana, Sorrento, Comacchio, Vignola, Civita Castellana, Genzano di Roma, Santa Marinella, Legnano, Mortara, Somma Lombardo, Viadana, Vigevano, Valenza, Trecate, Casarano, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Tricase, Bronte, Ispica, Viareggio, Castelfranco Veneto, Monselice e San Bonifacio, configurando un quadro elettorale diffuso su gran parte del territorio nazionale.

Il quadro complessivo evidenzia una tornata amministrativa diffusa e frammentata, con esiti che verranno definiti definitivamente solo dopo la chiusura delle urne e lo spoglio delle schede.