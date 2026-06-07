Sondaggio Piepoli: quali sono le preoccupazioni principali degli italiani nel 2026

Un nuovo sondaggio rivela le preoccupazioni principali degli italiani e le intenzioni di voto per le prossime elezioni. Energia e sanità sono al primo posto.

In un momento di grande incertezza economica e sociale, gli italiani hanno espresso chiaramente le loro priorità attraverso un recente sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli. I risultati, resi noti il 7 giugno 2026offrono uno spaccato interessante delle preoccupazioni principali dei cittadini e delle loro intenzioni di voto.

La crisi energetica e la sanità emergono come i temi più urgenti, mentre il panorama politico mostra un quadro in evoluzione con Fratelli d’Italia e il Pd in testa alle preferenze degli elettori.

Le priorità degli italiani: energia e sanità in primo piano

Secondo il sondaggio, il 39% degli italiani considera l’energia la priorità assoluta per il Paese. Questo dato riflette le preoccupazioni crescenti legate ai costi delle bollette e alla sicurezza energetica. A seguire, la sanità con il 37%un tema che non smette di essere al centro del dibattito pubblico.

La sicurezza è un’altra preoccupazione importante, indicata dal 29% dei rispondenti. Seguono i salari e stipendi con il 24%l’occupazione con il 22% e l’immigrazione con il 16%. Questi dati mostrano una popolazione divisa tra questioni economiche e sociali.

Il panorama politico: Fratelli d’Italia e Pd in testa

Sul fronte politico, il sondaggio rivela un duello serrato tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico.

Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 28,5%mentre il Pd di Elly Schlein raggiunge il 21%. Il Movimento 5 Stelleguidato da Giuseppe Contesi posiziona al 12,5%.

Forza Italia ottiene l’8,5%mentre Alleanza Verdi e Sinistra supera la Lega di Matteo Salvini con il 7% contro il 6%. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si ferma al 4,5%seguito da Italia Viva al 3% e Azione al 2,5%. I partiti minori, come Più EuropaNoi ModeratiPartito Libdem e Sud chiama Nordsi attestano all’1,5%.

La fiducia nell’Europa: un quadro variegato

Il sondaggio ha anche indagato la fiducia degli italiani nell’Unione Europea. Il 42% degli intervistati dichiara di avere fiducia nell’Ue, con l’8% che ne ha molta e il 34% abbastanza. Tuttavia, il 39% dichiara di averne poca e il 17% per nulla.

La fiducia nell’Ue varia significativamente in base all’orientamento politico. Tra gli elettori del centrodestrala fiducia è al 37%mentre tra quelli del centrosinistra sale al 62%. Gli elettori del Movimento 5 Stelle mostrano una fiducia intermedia, con il 45%.

Questi dati offrono un quadro dettagliato delle preoccupazioni e delle aspettative degli italiani, evidenziando la necessità di politiche mirate per affrontare le sfide energetiche e sanitarie. Il panorama politico, nel frattempo, rimane in evoluzione, con un duello serrato tra i principali partiti e una popolazione sempre più attenta alle questioni economiche e sociali.