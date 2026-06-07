Attacco ucraino a San Pietroburgo: droni, reazioni e tensioni diplomatiche

L'Ucraina ha colpito San Pietroburgo con un attacco di droni, causando un incendio in un deposito di petrolio e colpendo una base navale. Scopri le reazioni internazionali e le tensioni diplomatiche.

L’Ucraina ha lanciato un massiccio attacco con droni contro la Russia, colpendo San Pietroburgo e altre regioni. L’attacco è avvenuto nel corso del St. Petersburg International Economic Forumun evento economico di rilievo. Le difese aeree russe hanno intercettato 376 droni, ma alcuni hanno colpito obiettivi strategici.

L’attacco è avvenuto early Saturdayun giorno dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha rifiutato un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky ha accusato Putin di choosing war againmentre il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha dichiarato che Putin ha perso l’opportunità di uscire dalla guerra fallita.

L’attacco a San Pietroburgo e le reazioni russe

San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia, è stata colpita da numerosi droni.

Il governatore della città, Alexander Beglovha consigliato ai residenti di rimanere al chiuso. Le difese aeree russe hanno intercettato 141 droni nella regione di Leningrado, che circonda San Pietroburgo.

Il Russian Defense Ministry ha dichiarato che i droni sono stati intercettati in diverse regioni, tra cui Belgorod, Bryansk, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver e Tula, nonché nella regione di Mosca, nella repubblica di Crimea e nella repubblica di Abkhazia.

Obiettivi colpiti e vittime

L’attacco ha causato un incendio in un deposito di petrolio nella città di Ust-Labinsk e ha ucciso una persona nella regione di Tver. Il servizio di sicurezza ucraino SBU ha affermato di aver colpito la base navale di Kronstadt e il 15th Arsenal della Marina russa nella regione di Leningrado.

Zelensky ha descritto gli attacchi come una just response all’aggressione russa contro l’Ucraina. Ha dichiarato che è tempo di porre fine alla guerra, ma che il leader russo vuole continuare a combattere.

Le tensioni diplomatiche e le reazioni internazionali

L’attacco è avvenuto un giorno dopo che Putin ha rifiutato un incontro con Zelensky. Durante il St. Petersburg International Economic ForumPutin ha dichiarato di non vedere no point in un incontro fino a quando non sarà raggiunto un possibile accordo di pace.

Zelensky ha risposto accusando Putin di essere weak e di aver scelto nuovamente la guerra. Il ministro degli Esteri ucraino Sybiha ha aggiunto che la Russia dovrà accettare una soluzione diplomatica, ma i termini saranno peggiori.

Intanto, Putin ha incontrato privatamente l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder nel Cremlino. Schröder è stato proposto da Putin come potenziale mediatore in futuri colloqui tra Russia e Europa sull’Ucraina. Tuttavia, l’Unione Europea ha escluso qualsiasi ruolo di mediazione per Schröder, citando i suoi legami con le aziende russe.

Zelensky è atteso a Londra per incontrare i leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macronil cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmerper discutere del supporto militare e delle strategie diplomatiche.

La guerra in Ucraina, iniziata nel February 2026ha causato centinaia di migliaia di morti e milioni di sfollati. La situazione rimane critica, con entrambe le parti che cercano di ottenere un vantaggio attraverso attacchi a lungo raggio.