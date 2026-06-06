Droni ucraini colpiscono San Pietroburgo: la risposta di Mosca e le dichiarazioni di Zelensky

Gli attacchi con droni ucraini a San Pietroburgo durante il Forum Economico Internazionale hanno scatenato una serie di reazioni da parte di Mosca e Kiev. Scopri i dettagli e le dichiarazioni di Putin e Zelensky.

In un weekend di tensione, gli attacchi con droni ucraini hanno colpito San Pietroburgo, proprio mentre la città ospitava il St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)noto come il Davos russo. Questi eventi hanno segnato un’ulteriore escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina, che prosegue da oltre quattro anni.

Il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenkoha riferito che 86 droni sono stati abbattuti nella regione, mentre il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver neutralizzato un totale di 376 droni in diverse regioni del paese.

Questi attacchi hanno colpito non solo San Pietroburgo, ma anche altre aree strategiche, come la base navale di Kronstadt.

Gli attacchi a San Pietroburgo e le reazioni di Mosca

Gli attacchi con droni hanno preso di mira un complesso petrolifero e una base militare a San Pietroburgo, la città natale del presidente russo Vladimir Putin.

Questi eventi hanno avuto luogo durante il SPIEFun evento di rilievo economico che ha visto la partecipazione di Putin stesso. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglovha invitato i cittadini a rimanere al chiuso, una misura senza precedenti dalla inizio del conflitto.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che i droni sono stati abbattuti in diverse regioni, tra cui Belgorod, Bryansk e Mosca.

Inoltre, sono stati colpiti obiettivi nel Mar d’Azov e nel Mar Nero. Questi attacchi hanno evidenziato la capacità dell’Ucraina di raggiungere obiettivi profondamente all’interno del territorio russo.

Le dichiarazioni di Zelensky e le operazioni militari in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che gli attacchi sono stati una risposta alle aggressioni russe e ha sottolineato che i droni hanno colpito arsenali navali e una base a Kronstadt. Zelensky ha anche menzionato un attacco a un deposito di petrolio nella regione di Krasnodar, a oltre 500 km di distanza.

Nel frattempo, in Ucraina meridionale, le autorità hanno trovato i corpi di due uomini scomparsi dopo un attacco a Zaporizhzhia. Inoltre, un attacco con droni e artiglieria russa ha causato la morte di una persona e il ferimento di tre nella regione di Dnipropetrovsk. Questi eventi sottolineano la continua escalation del conflitto.

Le dichiarazioni di Putin e le prospettive di pace

Durante il SPIEFPutin ha rifiutato la richiesta di Zelensky di incontri diretti per porre fine alla guerra, affermando che una tregua permetterebbe all’Ucraina di riorganizzarsi. Putin ha ribadito che la Russia continuerà a combattere fino al raggiungimento dei suoi obiettivi, che includono il ritiro delle forze ucraine da diverse regioni e l’abbandono dell’adesione alla NATO.

Zelensky, dal canto suo, ha dichiarato che è tempo di porre fine a questa guerrama ha accusato Putin di voler continuare a combattere. Questi sviluppi evidenziano la complessità delle negoziazioni di pace e le profonde divisioni tra le due parti.

Mentre il conflitto continua, sia Mosca che Kiev stanno intensificando i loro sforzi militari, con attacchi con droni che diventano una tattica sempre più comune. Questi eventi sottolineano l’importanza di una soluzione diplomatica per porre fine a un conflitto che ha già causato immense sofferenze.