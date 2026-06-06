GF Vip, reunion esplosiva al party di Alessandra Mussolini: Antonella Elia grande protagonista

Roma torna a essere il cuore del gossip televisivo con il Plumage Party di Alessandra Mussolini, una serata pensata per celebrare il successo del GF Vip e trasformata in una vera reunion di volti noti. Tra piume, musica e look scenografici, l’evento ha riunito ex protagonisti del reality e personaggi dello spettacolo, tra assenze eccellenti e presenze che hanno catalizzato l’attenzione, in particolare quella di Antonella Elia.

Ricordi, confessioni e legami: le voci dei protagonisti del GF Vip alla reunion

Durante la serata, Alessandra Mussolini ha raccontato con ironia il suo post-reality, sottolineando il legame con il gruppo: «Non è la festa della mia vittoria, ma del gruppo. Abbiamo vinto tutti insieme!». Tra una battuta e l’altra ha ricordato anche le abitudini nate nella Casa, come «i biscotti che rubavo ad Antonella Elia», aggiungendo: «Prima di entrare in bagno busso anche a casa mia», e spiegando quanto le manchi il confessionale, «quel posto dove pensi, mediti e rifletti».

Molto forte anche il racconto di Francesca Manzini, che ha descritto il suo percorso come intenso: «Sono entrata da esaurita e ne sono uscita da esaurita, ma luminosa e forte». Sul rapporto con il gioco ha aggiunto episodi difficili legati ai giudizi ricevuti, mentre su Mussolini ha riconosciuto un sostegno costante: «Lei mi spronava, coglieva la mia emotività e la scioglieva.

Mi ha insegnato lo spirito di reazione, perché non c’è tempo per stare male».

Tra i momenti più leggeri, anche il ritorno di Lucia Ilardo, che ha definito l’esperienza «un’esperienza pazzesca, unica e super divertente», confermando i legami rimasti solidi fuori dalla Casa. Ma a catalizzare l’attenzione è stata soprattutto Antonella Elia, che ha ribadito il suo spirito indipendente con due dichiarazioni destinate a restare tra le più commentate della serata: «Sono venuta qui per incontrare i miei amici. Lei (Alessandra Mussolini) non la festeggio!». E ancora, sul reality: «Le persone mi hanno vista per quello che sono».

L’elenco degli ospiti VIP accorsi alla festa di Alessandra Mussolini (il Plumage Party). #gfvip pic.twitter.com/XfSAgsJ1eT — GigiGx (@GigiGx) June 6, 2026

GF Vip, reunion esplosiva al party di Alessandra Mussolini: Antonella Elia grande protagonista

Roma si trasforma in un vero set mondano con il Plumage Party, organizzato da Alessandra Mussolini per celebrare il percorso e il successo del Grande Fratello Vip. Nella suggestiva cornice di Palazzo Brancaccio, tra atmosfere scenografiche e un pink carpet dominato da piume e look eccentrici, la serata ha assunto subito i contorni di una grande reunion televisiva.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi volti del reality e dello spettacolo, tra cui Valeria Marini, arrivata a sorpresa per esibirsi con il brano Divina, oltre a Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Antonella Elia e Adriana Volpe. Non sono mancate però le assenze eccellenti, come Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Paola Caruso. Il tema della serata è stato chiaro fin dall’inizio: eccesso, spettacolo e leggerezza, con un dress code interamente giocato su piume e tonalità luminose.

Una reunion tra ricordi condivisi, nuove conferme e rapporti rimasti intatti, che ha riportato il GF Vip al centro della scena dopo il grande finale.