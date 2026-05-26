GF Vip, è scontro a distanza tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia: “Rosicona”

Reunion post GF Vip, polemiche sugli inviti: botta e risposta tra Antonella E...

Reunion post GF Vip, polemiche sugli inviti: botta e risposta tra Antonella E...

Polemiche sugli inviti e botta e risposta social tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia: la reunion riaccende le tensioni dopo il GF Vip.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, le dinamiche tra alcuni ex concorrenti continuano a far discutere anche fuori dalla Casa. Al centro dell’attenzione c’è lo scontro a distanza tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, riacceso da una festa di reunion che ha sollevato polemiche su inviti, partecipazioni e vecchie tensioni mai del tutto sopite.

Tensioni post GF Vip e la festa di Alessandra Mussolini

Con la conclusione del Grande Fratello Vip, l’attenzione si è rapidamente spostata su ciò che sta accadendo fuori dalla Casa, dove vecchie dinamiche e rivalità continuano a riemergere. Al centro della scena si è collocata la festa organizzata da Alessandra Mussolini, pensata come una reunion tra ex concorrenti.

L’evento, inizialmente presentato come un momento conviviale aperto a tutto il cast, ha però assunto i contorni di un caso mediatico a causa di presunti inviti mancati e interpretazioni contrastanti.

La questione si è accesa in particolare attorno ad Antonella Elia, che durante una diretta Instagram con Adriana Volpe ha raccontato la sua versione dei fatti.

La showgirl ha spiegato di essere stata contattata indirettamente: “Mi ha chiamato il suo agente per invitarmi, ma l’invito ufficiale non è mai arrivato”. In un altro passaggio ha ricostruito il contatto iniziale con il presunto staff: “Mi dice ‘la stiamo cercando per invitarla’, io ho risposto ‘va bene, mandatemi l’invito’”. Tuttavia, ha ribadito con fermezza che la partecipazione non si è mai concretizzata, aggiungendo: “L’invito non è mai arrivato”.

Nel corso della diretta ha anche lasciato intendere che alcune sue dichiarazioni pregresse possano aver influenzato la situazione, ipotizzando: “Hanno cambiato idea perché ho rilasciato interviste chiamandola ‘gallina’?”. La sua posizione si è poi fatta definitiva con parole nette: “Non vengo a festeggiare la vincitrice, io la contesto”.

Adriana che chiede ad Antonella se andrà alla festa di Alessandra? Antonella; NO! 😭 pic.twitter.com/CkgXbIiwPL — Krino (@VittorioKrino) May 25, 2026

GF Vip, è scontro a distanza tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia: “Rosicona”

Le dichiarazioni di Antonella Elia hanno immediatamente fatto il giro dei social, dando il via a un nuovo scambio a distanza con Alessandra Mussolini. Quest’ultima, attraverso una Instagram stories, ha replicato in maniera diretta, sostenendo di aver effettivamente esteso l’invito a tutta la Casa: “Antonella dai, io ti ho invitata per il 5, ci sta tutto il cast così stiamo tutti insieme”. La risposta è poi diventata più tagliente, con un attacco personale: “Se non vuoi venire vuol dire che sei una mezza rosicona, calmati”, con cui ha anche confermato pubblicamente la sua posizione.

Resta da vedere come si evolverà la situazione: Antonella Elia prenderà parte all’evento oppure no? Per ora, non resta che attendere nuovi sviluppi.