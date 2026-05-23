Miriana Trevisan ha parlato dei tradimenti subiti a La Volta Buona e si è aperta anche sull'ex marito Pago.

Miriana Trevisan è stata ospite a La Volta Buona e ha risposto alle domande di Caterina Balivo, svelando di essere stata tradita diverse volte e parlando anche dell’ex marito Pago.

Miriana Trevisan a La Volta Buona: le confessioni sui tradimenti e su Pago

Miriana Trevisan si è aperta al pubblico, grazie alle domande di Caterina Balivo.

L’ex ragazza di Non è la Rai, ha spiegato che sente di non essere mai stata amata da un uomo nella sua vita. Ha parlato dei tanti tradimenti subiti e ha fatto riferimento anche al suo matrimonio con Pago. “Sono stata tradita molte volte e forse mai amata davvero” ha dichiarato Miriana Trevisan, facendo un bilancio della sua vita sentimentale decisamente deludente e negativo.

La donna ha spiegato che, avendo avuto un aspetto attraente, è riuscita ad avere solo relazioni superficiali.

Evidentemente gli uomini che ha incontrati si sono fermati al suo aspetto fisico, senza andare oltre e farla sentire amata. Trevisan non si sarebbe sentita particolarmente amata neanche da Pago, il suo ex marito. I due si sono sposati nel 2003 e hanno divorziato nel 2006.

A distanza di due anni ci hanno riprovato e nel 2009 sono diventati genitori di Nicola. Dopo qualche tira e molla hanno concluso la relazione nel 2013.

Miriana Trevisan su Pago: “Se mi ha tradita? Potrebbe essere successo”

Caterina Balivo ha chiesto a Miriana Trevisan se avesse subito dei tradimenti anche da parte dell’ex marito Pago. La donna ha risposto mostrando tutti i suoi dubbi, senza dare una risposta certa. “Pacifico lavorava di notte, faceva il musicista e io invece rimanevo a casa da sola…” ha dichiarato Miriana Trevisan.

Caterina Balivo ha cercato di indagare un po’ di più e Miriana alla fine si è lasciata un po’ andare, senza però dare una risposta certa. “Se mi ha tradita? Non posso dirlo con assoluta certezza, bisognerebbe chiederlo direttamente a lui, ma potrebbe anche essere successo” ha dichiarato.