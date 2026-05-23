Contratti, Cafà (Cifa Italia): "Appalti e lavoro: guida per verificare equivalenza Ccnl"

"Il volume nasce da un'esigenza non più rinviabile: offrire a professionisti, imprese e operatori delle filiere una guida chiara per leggere, applicare e valutare i contratti collettivi in una fase in cui il lavoro è attraversato da trasformazioni ecologiche, digitali, organizzative, demografiche ...

“Il volume nasce da un’esigenza non più rinviabile: offrire a professionisti, imprese e operatori delle filiere una guida chiara per leggere, applicare e valutare i contratti collettivi in una fase in cui il lavoro è attraversato da trasformazioni ecologiche, digitali, organizzative, demografiche e dall’accelerazione dell’intelligenza artificiale”. Così Andrea Cafà, presidente e socio fondatore di Cifa Italia e presidente di Fonarcom, alla presentazione di ‘Ccnl equivalenti.

Come verificare l’equivalenza delle tutele’ il libro di Andrea Cafà, Cesare Damiano, Angelo Raffaele Margiotta, Adalberto Perulli, Paolo Pizzuti presentato al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all’Eur a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=7tAYD-HU1uU