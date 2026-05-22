Lavoro, Fava: “Welfare generativo per anticipare bisogni sociali e attuare strumenti concreti”

"Il mondo del lavoro sta cambiando, noi vogliamo stare al passo con i tempi”, con l’obiettivo di costruire “un nuovo modello di sistema sociale, un welfare generativo”. Lo ha detto il presidente dell’INPS, Gabriele Fava, a margine del Festival del Lavoro a Roma. Fava ha sottolineato la nec...

“Il mondo del lavoro sta cambiando, noi vogliamo stare al passo con i tempi”, con l’obiettivo di costruire “un nuovo modello di sistema sociale, un welfare generativo”. Lo ha detto il presidente dell’INPS, Gabriele Fava, a margine del Festival del Lavoro a Roma. Fava ha sottolineato la necessità di un “modello sociale attivo che anticipa oltre che ascoltare”, evidenziando come l’INPS, “la più grande infrastruttura sociale d’Europa”, possa utilizzare i dati in chiave predittiva per anticipare i bisogni sociali e attuare strumenti concreti di intervento.

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