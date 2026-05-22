Lavoro, Spada (Formazienda): “Sicurezza, innovazione e produttività al centro del Festival del

“Sicurezza, innovazione e produttività temi posti al centro di questa edizione del Festival del Lavoro 2026. Il fondo Formazienda ha lo scopo di promuovere formazione unendo sicurezza e innovatività. La formazione è uno strumento per permettere ai lavoratori di muoversi in questa direzione”. ...

“Sicurezza, innovazione e produttività temi posti al centro di questa edizione del Festival del Lavoro 2026. Il fondo Formazienda ha lo scopo di promuovere formazione unendo sicurezza e innovatività. La formazione è uno strumento per permettere ai lavoratori di muoversi in questa direzione”. Ha dichiarato Rossella Spada, direttore fondo Formazienda a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 – Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=xns9bX2PxUU