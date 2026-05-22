Lavoro, Orrù (Cassazione): “Dignità requisito fondamentale”

“Il requisito fondamentale del lavoro è dignità, che sia sicurezza e libertà del lavoratore dal bisogno. Oggi purtroppo il lavoro è precario, che trasforma tutta la vita di un lavoratore in una vita precaria senza garantire la liberazione dal bisogno di cui parla la nostra Costituzione”. Ha dichiarato la Sostituta Procuratrice Generale della Corte di Cassazione Tiziana Orrù a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 – Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma.
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