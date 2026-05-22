Criminalità, Antoci (M5S): “Minori reclutati dalle mafie: prevenire prima di arresti e condanne”

“Il reclutamento dei minori da parte della criminalità organizzata è una piaga per l’Italia: occorre arrivare prima delle forze dell’ordine e della magistratura, perché quando arrivano loro c’è già un pezzo di Paese che ha sbagliato”.
Lo ha detto l’eurodeputato Giuseppe Antoci (Movimento 5 Stelle) a margine della plenaria di Strasburgo, dopo il dibattito sul reclutamento dei minori da parte della criminalità organizzata.
Antoci ha richiamato la necessità di prevenzione, modelli positivi e coinvolgimento dei giovani nella società, anche contro l’attrazione esercitata da social e baby gang.
In vista dell’anniversario della strage di Capaci, ha aggiunto che “il miglior modo per commemorare i morti è difendere le norme per cui hanno perso la vita”, ricordando anche l’attentato da cui fu salvato dieci anni fa.
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