Criminalità, Antoci (M5S): “Minori reclutati dalle mafie: prevenire prima di arresti e condanne”

“Il reclutamento dei minori da parte della criminalità organizzata è una piaga per l’Italia: occorre arrivare prima delle forze dell’ordine e della magistratura, perché quando arrivano loro c’è già un pezzo di Paese che ha sbagliato”. Lo ha detto l’eurodeputato Giuseppe Antoci (Mov...

“Il reclutamento dei minori da parte della criminalità organizzata è una piaga per l’Italia: occorre arrivare prima delle forze dell’ordine e della magistratura, perché quando arrivano loro c’è già un pezzo di Paese che ha sbagliato”.

Lo ha detto l’eurodeputato Giuseppe Antoci (Movimento 5 Stelle) a margine della plenaria di Strasburgo, dopo il dibattito sul reclutamento dei minori da parte della criminalità organizzata.

Antoci ha richiamato la necessità di prevenzione, modelli positivi e coinvolgimento dei giovani nella società, anche contro l’attrazione esercitata da social e baby gang.

In vista dell’anniversario della strage di Capaci, ha aggiunto che “il miglior modo per commemorare i morti è difendere le norme per cui hanno perso la vita”, ricordando anche l’attentato da cui fu salvato dieci anni fa.

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