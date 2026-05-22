Lavoro, Fiori (INAIL): “Controllo del sonno è prevenzione contro incidenti sul lavoro”

“Il tema dell’apnea notturna è un tema serio, perché rappresenta un elemento di distrazione legato agli incidenti nel tragitto casa-lavoro. La mancata attenzione legata a cattivo risposo è un elemento determinante, il controllo del sonno e del riposo è un elemento di prevenzione rispetto agl...

“Il tema dell’apnea notturna è un tema serio, perché rappresenta un elemento di distrazione legato agli incidenti nel tragitto casa-lavoro. La mancata attenzione legata a cattivo risposo è un elemento determinante, il controllo del sonno e del riposo è un elemento di prevenzione rispetto agli incidenti stradali”. Ha dichiarato Marcello Fiori Direttore generale INAIL, a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 – Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=CxlWgEkg-4A