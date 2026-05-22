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Hiv: esperti, "Le terapie long acting migliorano l'aderenza"

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A Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research) che si è svolta a Catania, i dati su PrEP e coorte PrIDE evidenziano il ruolo delle terapie a lento rilascio....

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A Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research) che si è svolta a Catania, i dati su PrEP e coorte PrIDE evidenziano il ruolo delle terapie a lento rilascio.

https://www.youtube.com/watch?v=2ZtamWuhYTo