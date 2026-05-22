Home > Video > Hiv: esperti, "Le terapie long acting migliorano l'aderenza" Hiv: esperti, "Le terapie long acting migliorano l'aderenza" A Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research) che si è svolta a Catania, i dati su PrEP e coorte PrIDE evidenziano il ruolo delle terapie a lento rilascio.... di Adnkronos Pubblicato il 22 Maggio 2026 alle 19:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos A Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research) che si è svolta a Catania, i dati su PrEP e coorte PrIDE evidenziano il ruolo delle terapie a lento rilascio. https://www.youtube.com/watch?v=2ZtamWuhYTo