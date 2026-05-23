Rapina nella villa di Alain Prost in Svizzera: ferito e assalto armato con fu...

Rapina nella villa di Alain Prost in Svizzera: ferito e assalto armato con fu...

Assalto armato nella residenza svizzera di Alain Prost: violenza, cassaforte svuotata e caccia ai responsabili tra Svizzera e Francia.

Un violento episodio di criminalità ha colpito la villa svizzera dell’ex campione di Formula 1 Alain Prost, finito nel mirino di una banda armata che ha fatto irruzione nella sua abitazione a Nyon. L’aggressione, avvenuta in piena mattinata, ha riportato l’attenzione sulle rapine mirate a residenze di lusso e collezioni di alto valore.

Violenta rapina in villa, momenti di terrore per il campione di Formula 1

Secondo quanto emerso dalla stampa svizzera, nella mattinata di martedì 19 maggio un gruppo di individui con il volto coperto avrebbero fatto irruzione nella residenza del quattro volte campione del mondo di Formula 1. L’azione sarebbe avvenuta poco dopo le 8.30, quando gli aggressori hanno sorpreso l’ex pilota francese e i suoi familiari all’interno della villa.

L’ex campione sarebbe stato colpito alla testa durante l’assalto, riportando lesioni non gravi ma comunque tali da richiedere cure mediche e una successiva diagnosi di “trauma cranico”.

Nel corso della rapina, uno dei figli di Prost sarebbe stato minacciato e costretto ad accompagnare i malviventi fino alla cassaforte domestica, che è stata poi svuotata prima della fuga del gruppo.

L’obiettivo principale sembrerebbe essere stato il contenuto di valore, probabilmente legato anche alla nota collezione di orologi di lusso Richard Mille, di cui Prost è testimonial e partner storico.

Alain Prost rapinato nella sua villa in Svizzera: indagini, reazioni e conseguenze dell’assalto

Le prime ricostruzioni investigative suggeriscono che si possa trattare di un’azione condotta da una banda ben organizzata, forse con collegamenti transfrontalieri. Le autorità elvetiche hanno avviato una vasta operazione di ricerca, impiegando pattuglie e unità cinofile, con il supporto anche delle forze francesi, ma gli aggressori non sono ancora stati rintracciati e potrebbero aver oltrepassato il confine. La procura del Cantone di Vaud ha aperto un’inchiesta per chiarire dinamiche e responsabilità.

Sul piano personale, l’episodio avrebbe avuto conseguenze rilevanti soprattutto a livello psicologico. Secondo indiscrezioni, Prost avrebbe già lasciato la Svizzera per rientrare a Dubai, dove trascorre gran parte dell’anno. Le indagini si inseriscono in un contesto più ampio di episodi simili nella regione, dove negli ultimi tempi sono aumentate le rapine in abitazioni di lusso, spesso mirate a beni di alto valore come orologi e gioielli.