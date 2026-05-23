Un acceso confronto scoppiato nella notte davanti a un’abitazione si è concluso con un investimento tra due giovani a Mantova, al termine di una lite legata a rapporti personali. Un 20enne è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

Mantova, scontro per la ex degenera in investimento: fermato un 20enne

Come riportato dall’Ansa, tutto sarebbe iniziato nelle ore notturne, intorno all’una, quando un 20enne residente a Castel Goffredo avrebbe riaccompagnato a casa la sua ex fidanzata dopo averla incontrata in una discoteca della provincia di Brescia.

Tra i due, secondo quanto ricostruito, ci sarebbe stato un incontro occasionale culminato in un passaggio in auto a bordo di una vettura di grossa cilindrata. Giunti davanti all’abitazione della ragazza, la situazione sarebbe però rapidamente degenerata.

Sul posto è infatti arrivato anche un secondo giovane, coetaneo della zona di Carpenedolo e indicato come frequentazione attuale della ragazza.

Tra i due uomini è nato un confronto verbale sempre più teso, descritto da alcuni testimoni come particolarmente animato. Nel corso della discussione, il ventenne mantovano sarebbe risalito in auto, avrebbe accelerato improvvisamente e avrebbe travolto il rivale, facendolo cadere a terra.

Mantova, scontro per la ex degenera in investimento: soccorsi, conseguenze e sviluppi giudiziari

Dopo l’impatto, la prima a intervenire sarebbe stata la giovane, che avrebbe accompagnato il ferito all’interno dell’abitazione prestando le prime cure in attesa dei soccorsi. Successivamente l’uomo è stato trasferito dal 118 in ospedale in codice giallo, raggiungendo il pronto soccorso del Carlo Poma di Mantova: ha riportato lesioni al volto, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo il conducente dell’auto è stato fermato dai carabinieri e accompagnato nella caserma di Guidizzolo, dove sarebbe stato formalizzato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà pronunciarsi sulla convalida prevista nei prossimi giorni.

Rimangono tuttavia diversi punti ancora da chiarire: le testimonianze raccolte risulterebbero discordanti e anche i rapporti tra i protagonisti della vicenda non appaiono definiti con certezza, tanto che la stessa ragazza avrebbe negato l’esistenza di una relazione sentimentale con il giovane rimasto ferito.