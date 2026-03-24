Una 53enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita a Rozzano: soccorsa in codice rosso, è stata trasferita d’urgenza in ospedale.

Un nuovo grave episodio di cronaca si è verificato nella serata del 23 marzo a Rozzano, nell’hinterland sud di Milano, dove una donna di 53 anni è stata investita mentre attraversava la strada in via Bruno Buozzi. L’accaduto, avvenuto intorno alle 19:15, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine, riportando ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni nelle aree urbane.

Grave investimento a Rozzano: dinamica dell’incidente

Come riportato da Milano Today, nella serata di lunedì 23 marzo, intorno alle 19:15, nel territorio di Rozzano, alle porte di Milano, una donna di 53 anni è rimasta coinvolta in un grave investimento in via Bruno Buozzi, nei pressi del civico 72. Secondo le prime informazioni disponibili, la donna stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali quando è stata colpita da un veicolo. Le circostanze precise dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Grave investimento a Rozzano: donna di 53 anni trasportata in ospedale in codice rosso

Le condizioni della donna sono apparse da subito critiche, rendendo necessario l’intervento urgente dei soccorsi sanitari. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso; la paziente è stata stabilizzata sul luogo dell’incidente prima del trasferimento immediato verso l’ospedale di Rozzano. È stato inoltre valutato anche l’intervento dell’elisoccorso, predisposto per operazioni notturne e proveniente da Como, poi non utilizzato. L’assistenza è stata fornita dal personale della Croce Viola di Rozzano insieme all’equipe medica intervenuta, mentre le condizioni della donna risultano tuttora molto gravi e sotto stretto monitoraggio.