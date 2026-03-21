Tre persone coinvolte, un ragazzo ed una ragazza a bordo della motocicletta e l'uomo alla guida dell'automobile che ha impattato contro di loro.

La notte di sabato 21 marzo è stata scossa da un terribile incidente stradale avvenuto a Milano e che ha coinvolto una moto ed un’automobile. Complice l’orario in cui è avvenuto lo schianto non si hanno avute molte informazioni sino a stamattina, scopriamo insieme quindi cosa è accaduto.

Il tassista non è in gravi condizioni

L’automobile era un Taxi guidato da un uomo di 61 anni, le sue condizioni non sono gravi e difatti l’uomo non è in pericolo di vita, ad aiutarlo sicuramente il maggior numero di lamiere dell’automobile ma anche il fatto che stesse andando ad una velocità bassa.

E’ stato medicato trasportato all’ospedale Policlinico della città in codice giallo, quindi con delle ferite ma non serie.

Morti i due ragazzi a bordo della moto

Tremendamente diverso il discorso per i due ragazzi giovanissimi, lui 23enne originario di Capannori in provincia di Lucca e le 20 anni originaria di Locate Triulzi in provincia di Milano.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma sembrerebbe che i due arrivati dalla periferia, mentre il taxi arrivava da corso XXII marzo, zona centrale della città, non si sarebbero fermati ad un semaforo rosso.

Come riportato da Corriere.it l’impatto è stato talmente forte che la moto si è accartocciata per terra ed il taxi si è capovolto su un fianco. Per i ragazzi vi è stato un tentativo di rianimarli, erano finiti in arresto cardiaco, da parte del 118 ma purtroppo sono morti sul posto.