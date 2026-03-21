Terribile incidente stradale nella notte lungo la Cristoforo Colombo a Roma, nello scontro violento tra auto e minicar ha perso la vita un ragazzo di soli 17 anni. Ecco la dinamica dell’impatto.

Roma, terribile incidente stradale sulla Colombo: scontro tra auto e minicar

Drammatico incidente stradale nella notte in via Cristoforo Colombo a Roma, all’altezza del chilometro 1.200, nella carreggiata centrale in direzione Ostia. Erano circa le due di notte quando un’auto, una Toyota Yaris, si è scontrata con una minicar Liger. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale, questi ultimi al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Terribile incidente stradale a Roma, scontro tra auto e minicar: morto un 17enne

Intorno alle ore 2.00 di notte si è verificato un terribile incidente in via Cristoforo Colombo a Roma. Per cause ancora da accertare una Toyota Yaris si è scontrata con una minicar Liger. Alla guida della minicar un ragazzo di 17 anni che è rimasto ucciso nell’impatto. Ferito il conducente dell’auto, un uomo di 53 anni, trasportato all’ospedale San Camillo, e anche il passeggero della minicar. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.