Aveva solamente 19 anni quando sua sorella Chiara fu uccisa a Garlasco: oggi sarà interrogato.

I magistrati hanno convocato per oggi, mercoledì 6 maggio, sia Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, sia Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Sempio. A proposito di quest’ultimo, che fine ha fatto in tutti questi anni? Dove vive ora?

Marco Poggi, che fine ha fatto? Ecco dove si trova: la scoperta

Marco Poggi è stato convocato per oggi, mercoledì 6 maggio, come persona informata sui fatti dopo la riapertura del caso di Garlasco, che vede ora come unico indagato Andrea Sempio, accusato di essere stato lui a uccidere Chiara Poggi. Marco, fratello della vittima, non è mai stato indagato, il giorno dell’omicidio della sorella era infatti in vacanza con i genitori.

In tutti questi anni ha sempre cercato di vivere lontano dai riflettori, evitando sia apparizioni pubbliche sia dichiarazioni inerenti quello che è accaduto alla sorella. Oggi Marco vive in Veneto e lavora come impiegato.

Marco Poggi, l’amicizia con Andrea Sempio

Amici da quando erano ragazzi, nel corso degli anni Marco Poggi ha sempre difeso Andrea Sempio le volte in cui è stato indagato e poi prosciolto.

A quanto si sa, l’amicizia tra i due perdura. Anche la famiglia Poggi rimane convinta della colpevolezza di Stasi e dell’innocenza di Sempio. Oggi, anche se Sempio non risponderà alle domande durante l’interrogatorio, si saprà magari qualcosa di più su cosa abbia in mano la Procura di Pavia contro di lui.