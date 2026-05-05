Un grave incidente ha segnato il risveglio di Cesena nella mattinata del 5 maggio, quando una donna di 56 anni è stata travolta mentre attraversava in bici la zona di Piazza Aldo Spallicci, nel quartiere Case Finali. L’episodio, avvenuto poco prima delle 6 del mattino, ha subito assunto contorni drammatici per la violenza dell’impatto con l’auto e per le condizioni della vittima.

Tragedia all’alba nel quartiere Case Finali a Cesena

Come riportato da Cesena Today, un drammatico incidente ha scosso la città di Cesena nelle prime ore di martedì 5 maggio. Erano circa le 5.50 quando, nei pressi di Piazza Aldo Spallicci, una donna di 56 anni di origine cinese è stata investita da un’automobile mentre percorreva la strada in bicicletta.

L’impatto è avvenuto a poca distanza dal centro cittadino, in una zona periferica del quartiere Case Finali, e le cause sono ancora in fase di accertamento. La violenza dell’urto ha fatto sì che la vittima rimanesse incastrata sotto la parte anteriore del veicolo, rendendo la situazione immediatamente critica.

Dramma a Cesena, donna in bici travolta da un’auto: è morta, ferito un pedone

L’allarme è stato lanciato poco dopo l’incidente e sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, supportati da ambulanza e automedica. Nonostante la tempestività dei soccorsi, i traumi riportati si sono rivelati troppo gravi e per la donna non c’è stato nulla da fare. I Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono intervenuti intorno alle 6 per sollevare l’auto e recuperare il corpo, operazione resa complessa dalla dinamica dell’impatto. Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto e regolare il traffico nella zona. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un uomo di 63 anni, ferito in modo lieve: dopo le prime cure è stato trasportato all’ospedale di Cesena per accertamenti, mentre proseguono le verifiche per chiarire eventuali responsabilità.