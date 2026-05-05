Lavoro, Treu: "Agenzie protagoniste nel mercato del lavoro"

“Le Agenzie sono un attore, ormai a pieno titolo, nel mercato del lavoro e sono in un contesto italiano in cui le politiche attive sono molto funzionanti solo in qualche regione e sono delle organizzazioni che fanno effettivamente politiche attive: formazione mirata, ricollocazione e sostegno alle...

“Le Agenzie sono un attore, ormai a pieno titolo, nel mercato del lavoro e sono in un contesto italiano in cui le politiche attive sono molto funzionanti solo in qualche regione e sono delle organizzazioni che fanno effettivamente politiche attive: formazione mirata, ricollocazione e sostegno alle transizioni. Da questo punto di vista è veramente una cosa che va verso il futuro.

In questo periodo dove soprattutto i giovani vogliono un lavoro che attragga la curiosità, direi che sono in grado di farlo”. Lo afferma Tiziano Treu, Già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione della tappa milanese del Roadshow di Assolavoro dedicato all’approfondimento del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione, rinnovato lo scorso luglio.

L’evento si è svolto oggi alla sede di Assolombarda nel capoluogo lombardo.

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