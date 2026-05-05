Università, Ceci (Tor Vergata): "Momento di approfondimento e memoria pubblica"

“È fondamentale aver coinvolto così tanti giovani. Ci sono ragazzi e ragazze del nostro ateneo, della nostra università, ma anche studenti dei licei che hanno prontamente risposto ‘presente’ alla proposta di partecipare a questa giornata. Si tratta, infatti, di un momento di approfondimento...

“È fondamentale aver coinvolto così tanti giovani. Ci sono ragazzi e ragazze del nostro ateneo, della nostra università, ma anche studenti dei licei che hanno prontamente risposto ‘presente’ alla proposta di partecipare a questa giornata. Si tratta, infatti, di un momento di approfondimento e di memoria pubblica, dove le istituzioni, come la magistratura e i ministeri in gioco hanno un ruolo fondamentale, ma anche l’università e tutti i soggetti, comprese le scuole, che fanno formazione”.

Così Lucia Ceci, Prorettrice alla Comunicazione, Università di Roma Tor Vergata, in occasione dell’iniziativa nazionale Le Università per Giulio Regeni, organizzata all’Auditorium Ennio Morricone dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata nella Macroarea di Lettere e filosofia e promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore, a cui l’ateneo ha aderito.

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