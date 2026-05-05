Andrea Sempio si sottoporrà ad una consulenza personologica, scopriamo in cosa consiste e perché viene effettuata sul principale indagato del delitto di Garlasco.

Andrea Sempio sarà ascoltato dalla Procura di Pavia domani 6 maggio ma gli avvocati che lo difendono hanno deciso di sottoporlo ad una consulenza personologica in vista del suo interrogatorio, perché questa strategia può risultare efficace e in cosa consiste dettagliatamente una consulenza personologica.

Perchè gli avvocati di Sempio puntano su questa linea strategica

Gli avvocati di Sempio hanno deciso che sarebbe stata utile una consulenza personologica per demonizzare la “mostrizzazione” fatta ad Andrea Sempio sulla base delle ultime evoluzioni del caso Garlasco, dove lui ora è l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Un intervento professionale di questo tipo permetterà infatti, al professionista che visiterà Andrea Sempio, di tracciarne un quadro psicologico e comportamentale osservandolo realmente, senza basarsi sulle carte come ha fatto la Procura sino ad ora.

Il contatto diretto con l’imputato permetterà quindi al professionista di valutarlo oltre i messaggi scritti nel forum di seduzione e passati al setaccio dagli inquirenti, dove si è ipotizzato che quella one itis fosse Chiara Poggi, ipotesi smentita da altri messaggi presenti sul medesimo forum.

Che cos’è una consulenza personologica

Una consulenza personologica è una valutazione psicologica redatta da un professionista sulla base delle caratteristiche psicologiche, cognitive, emozionali e comportamentali di una persona.

La valutazione si effettua tramite test e colloqui clinici, a cui lo stesso Sempio si sottoporrà, non vi saranno quindi alterazioni nel procedimento ordinario di questo tipo di visita.

Questa valutazione permetterà di avere così un profilo il più completo possibile di Sempio, molto probabilmente più completo rispetto ai documenti attualmente in mano alla procura, per i suoi legali si tratterebbe di una “prova di discarico” in vista dell’interrogatorio.