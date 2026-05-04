Incidente nella notte a Forlì: un’auto perde il controllo e si schianta contro un albero, due vittime e una ragazza in condizioni critiche.

Un grave incidente stradale ha sconvolto la notte tra domenica e lunedì a Forlì, provocando la morte di due giovani studentesse universitarie e il ferimento gravissimo di una terza ragazza. L’auto su cui viaggiavano è uscito di strada lungo viale dell’Appennino, finendo contro un platano dopo un violento testacoda. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire con precisione la dinamica del sinistro.

Auto contro un platano: dinamica del sinistro e primi accertamenti a Forlì

Nella tarda serata di domenica, poco prima della mezzanotte tra il 3 e il 4 maggio 2026, si è verificato un grave incidente lungo viale dell’Appennino a Forlì, in direzione centro. Come riportato da Forlì Today, una Renault Clio con a bordo tre giovani studentesse universitarie ha improvvisamente perso aderenza, finendo fuori controllo.

Dopo un testacoda, il veicolo ha terminato la sua corsa contro uno dei platani che costeggiano la carreggiata, nei pressi dell’area del punto vendita Campagna Amica.

Le cause dell’uscita di strada non sono ancora state chiarite e sono attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia Stradale di Forlì, intervenuta per i rilievi insieme a Carabinieri e diverse pattuglie della Polizia di Stato, supportate dalla Scientifica.

Forlì, auto contro un platano: chi sono le due studentesse morte nel tragico schianto

L’impatto è stato estremamente violento e ha richiesto un intervento massiccio dei soccorsi. Sul posto sono arrivati sanitari, tre ambulanze, un’auto medica e, vista la gravità della situazione, anche l’elisoccorso partito da Bologna, autorizzato al volo notturno. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo con attrezzature da taglio per liberare le tre occupanti rimaste intrappolate tra le lamiere, operazione durata circa tre ore.

Come riportato da Forlì Today, per due ragazze, Caterina Romualdi, 23 anni di Forlì, e Sirin Jaziri, 26 anni originaria di Palermo ma residente a Ravenna, non c’è stato nulla da fare. La terza giovane, pare Angelica Romualdi, sorella di Caterina, sarebbe stata invece trasportata in condizioni gravissime al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Viale dell’Appennino è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione del veicolo distrutto.